Il corallo più grande del mondo era “nascosto in bella vista”: ecco dove si trova Il corallo più grande del mondo si trova in un’area dell’Oceano Pacifico sud-occidentale chiamata il Triangolo dei coralli: scoperto per caso durante una spedizione scientifica del programma Pristine Seas della National Geographic Society nell’ottobre 2024, è lungo 34 metri e largo 32. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Il corallo più grande del mondo si trova nell'Oceano Pacifico sud-occidentale ed è composto da una colonia di quasi un miliardo di polipi di corallo geneticamente identici, appartenenti alla specie Pavona clavus / Photo Credit: iStock

Il corallo più grande del mondo era “nascosto in bella vista” in un’area dell’Oceano Pacifico sud-occidentale che contiene oltre tre quarti delle specie di coralli della Terra, nota come il Triangolo dei coralli: scoperto per caso durante una spedizione scientifica del programma Pristine Seas della National Geographic Society nell’ottobre 2024, il corallo più grande del mondo si trova a circa 300 miglia nautiche dalle Isole Duff, un piccolo arcipelago che fa parte delle Isole di Salomone e, nonostante le sue dimensioni – è lungo 34 metri e largo 32 – pare che nessuno lo abbia mai notato in precedenza.

Probabilmente perché si trova a 13 metri di profondità, dove senza attrezzatura subacquea o da snorkeling la comunità locale può aver pensato che fosse semplicemente una grossa roccia. “È così grande che può essere visto dallo spazio” riporta il National Geographic, che ha dato la notizia della scoperta, mostrando alcune foto esclusive.

Dove si trova il corallo più grande del mondo

Il corallo più grande del mondo si trova in un’area nell’Oceano Pacifico sud-occidentale chiamata il Triangolo dei coralli e, più precisamente, a circa 300 miglia nautiche dalle Isole Duffs, un piccolo arcipelago che fa parte delle Isole di Salomone: appartiene alla specie Pavona clavus, un tipo di corallo duro ampiamente distribuito (il suo areale si estende dall’Oceano Indiano occidentale all’Oceano pacifico orientale) ma poco comune, noto anche come corallo a scapola (shoulder coral in inglese) perché sviluppa protuberanze che ricordano l’osso della spalla.

Il più grande corallo del mondo misura 34 metri per 32 di larghezza ed è composto da quasi un miliardo di polipi di corallo geneticamente identici, che vivono insieme nella colonia come se fossero un unico organismo. Secondo il team Pristine Seas, si tratta della più grande colonia di coralli mai registrata, tre volte più grande del precedente record nelle Samoa Americane.

Nel suo complesso, questa grande colonia è alta circa 4,8 metri, il che suggerisce che il corallo più grande del mondo possa essere anche il più vecchio della Terra: l’altezza della colonia è infatti uno dei parametri solitamente usati dai ricercatori per stimare l’età del corallo e, considerando che il Pavona clavus può crescere a velocità di 0,9-1,3 cm all’anno, il corallo più grande del mondo dovrebbe avere almeno tre secoli, se non più.

La scoperta del corallo più grande del mondo

Il corallo più grande del mondo è stato scoperto per caso nell’ottobre 2024 durante una spedizione scientifica del programma Pristine Seas della National Geographic Society. “È stato qualcosa di davvero fortuito – ha spiegato Molly Timmers, scienziata capo della spedizione – . Lo abbiamo trovato la notte prima che ci trasferissimo in un’altra sezione”.

Dall’alto, il corallo sembrava un’enorme roccia marrone ondulata e, inizialmente, alcuni membri della spedizione lo avevano addirittura scambiato per un relitto. Quando il biologo marino e direttore della fotografia subacquea Manu San Félix si è poi immerso per guardare, è arrivata la scoperta. “In un secondo ho capito che stavo guardando qualcosa di unico – ha detto San Felix – . È quasi delle dimensioni di una cattedrale”.

“Proprio quando pensiamo che non ci sia più nulla da scoprire sulla Terra, troviamo un enorme corallo composto da quasi 1 miliardo di piccoli polipi, pulsante di vita – ha aggiunto Enric Sala, esploratore del National Geographic e fondatore di Pristine Seas – . È qualcosa di incredibile ma è anche motivo di preoccupazione, perché nonostante la sua posizione remota, questo corallo non è al sicuro dal riscaldamento globale e da altre minacce umane”.