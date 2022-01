Il contenitore del McFlurry è fatto così per evitare che i ricci si incastrino (davvero) Il design del coperchio del McFlurry, il gelato di McDonald’s, è stato ridisegnato per ridurre il rischio che i ricci golosi possano rimanere incastrati.

A cura di Andrea Centini

Un riccio con la testa incastrata in un coperchio del McFlurry. Credit: Larkmead Vets

Il contenitore del gelato di McDonald's – il McFlurry – ha uno specifico aspetto per ridurre le probabilità che piccoli animali selvatici (e in particolar modo i ricci) possano rimanerci incastrati con la testa. Può sembrare un'assurdità, ma il vecchio design è stato riprogettato proprio per scongiurare incidenti di questo genere, che non sono infrequenti quando si tratta di prodotti zuccherini. Gli animali ne vanno infatti molto ghiotti e non si lasciano scappare l'occasione, qualora dovesse presentarsi. Anche per questo è fondamentale smaltire correttamente i propri rifiuti, così come realizzarli in modo che non possano arrecare danni alla fauna selvatica, nel malaugurato caso in cui dovessero finire alla portata di qualche musetto goloso.

Il design rinnovato dei contenitori di gelato McFlurry è legato a una vecchia iniziativa dell'associazione British Hedgehog Preservation Society, impegnata proprio nella tutela e nella protezione dei graziosi ricci. Dopo anni di email in cui invitava il colosso del fast food a rivedere il design dei contenitori, alla fine nel 2006 ha vinto la propria battaglia. I coperchi delle confezioni rinnovate hanno un foro più piccolo, che impedisce ai ricci golosi di infilarcisi dentro per leccare un po' di gelato e rimanere bloccati, col rischio di morire di sete e fame. In un articolo del quotidiano tedesco Spiegel è stato riportato che il gruppo ambientalista Friends of the Earth Germany (BUND) aveva ricevuto segnalazioni di 50-100 ricci intrappolati nel giro di un paio di anni, prima del cambio di design del McFlurry. McDonald's ha affermato di aver condotto approfondite ricerche per lo sviluppo di un nuovo coperchio per il suo gelato.

Nonostante il virtuoso cambiamento, può tuttavia ancora capitare che qualche riccio possa rimanere incastrato, come dimostra un post pubblicato su Facebook da Larkmead Vets nel 2017. “Questo povero piccolo riccio è venuto a trovarci durante il fine settimana dopo essere rimasto bloccato in un coperchio di McFlurry!” si legge nel post, corredato da tre fotografie del piccolo mammifero notturno. “Si prega di fare attenzione a dove smaltite i rifiuti: gli odori zuccherini possono essere molto allettanti per gli animali. Fortunatamente si è ripreso completamente e ora è tornato ad annusare”, si legge nel comunicato. La raccomandazione, dunque, è sempre quella di smaltire correttamente i rifiuti, anche se progettati per ridurre al minimo i rischi per la fauna selvatica.