I pesci cominciano a saltare tutti fuori dal fiume durante la pioggia: il video incredibile sui social In una clip di pochi secondi viene mostrato uno strano comportamento di alcuni pesci che si trovano in un canale. Se il video fosse autentico il fenomeno potrebbe essere molto interessante: una spiegazione certa al momento ancora non esiste.

A cura di Valerio Berra

Le immagini in effetti aprono a parecchie domande. La clip dura pochi secondi. Si vede una pioggia che batte su un canale in una città. La pioggia è intensa e secondo la didascalia è quella che negli ultimi giorni è caduta su Shenyang, capoluogo della provincia cinese del Liaoning. Un territorio che si trova a Est del Paese. Dopo pochi istanti dei pesci enormi cominciano a saltare tutti insieme fuori dall’acqua, creando un effetto ottico impressionante.

Partiamo da quello che sappiamo per certo. La provincia del Lioning è stata colpita dal tifone Gaemi. Secondo Associated Press i fiumi di fango causati dal tifone hanno provocato 15 morti nella provincia di Hunan. Sky News ha pubblicato una foto delle strade di Shenyang coperte dall’acqua. Quindi si, volendo restare fedeli alla discrezione del video ci sono stati dei temporali violenti che hanno colpito questa area. Ma i pesci?

Cosa può essere successo ai pesci che saltano fuori dal canale

Se collegare le piogge a Shenyang è semplice, capire perché quei pesci stanno saltando così fuori dall’acqua è un po’ più complesso. Il video è stato pubblicato su X (fu Twitter) da Bai Hualin, un utente che dice di occuparsi di contenuti che riguardano la Cina. Nella descrizione del video scrive: “Shenyang è stata colpita dal più grande temporale degli ultimi 73 anni. Ovviamente i pesci nel fiume sono molto emozionati”.

È difficile che le emozioni dei pesci siano all’origine di questi salti. Tenendoci su strade più probabili abbiamo almeno due opzioni da prendere in considerazione. La prima è la possibilità che il video non sia autentico. In contesti come i grandi disastri ambientali la fame di immagini dei social e dei media è sempre vorace. A volte può capitare che in questo flusso di immagini si inserisca anche qualche fake, un fotomontaggio o una creazione dell’intelligenza artificiale.

Le ipotesi sollevate sul web sono varie. Si va dal tentativo dei pesci di muoversi verso l’acqua fredda portata dalla pioggia alla presenza di cavi elettrici scoperti caduti nel canale a causa della tempeste. Se i video fosse vero però, forse l’ipotesi più probabile sarebbe un altra. In altri casi un comportamento del genere è stato osservato in caso di terremoti.

C’è un video girato nel settembre 2022 a Taiwan che documenta proprio questo comportamento. Le onde sismiche una volta trasmesse in acqua provocavano la stessa reazione nei pesci. È possibile quindi che le forti e prolungate piogge abbiano generato una serie di vibrazioni nell’acqua talmente intese da scatenare questa reazione nei pesci. In questo momento però, meglio ricordarlo, non esiste ancora una spiegazione certa.