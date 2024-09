video suggerito

Hvaldimir, il beluga “spia russa” di Putin è stato trovato morto in Norvegia Il beluga, avvistato per la prima volta nel 2019 mentre indossava una misteriosa imbragatura con telecamera, è stato trovato morto nelle acque della Norvegia sudoccidentale. Era diventato famoso nei fiordi norvegesi, dove spesso era osservato da numerose città costiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

il beluga Hvaldimir vicino a un'imbarcazione / Credit: Wikipedia/Ein Dahmer

Hvaldimir, il beluga ritenuto una “spia” di Vladimir Putin, è stato trovato morto nel bacino di Risavika, in Norvegia, lungo il versante sudoccidentale del Paese. Il corpo senza vita del beluga è stato avvistato da Sebastian Strand, fondatore dell’organizzazione no-profit Marine Mind, che lo ha visto galleggiare sabato 31 agosto, durante una ricognizione pomeridiana. Sebbene la causa della morte rimanga sconosciuta, Strand ha spiegato di aver notato alcuni segni sul corpo del cetaceo, che potrebbero essere stati causati da uccelli o altri animali marini. “È stato straziante – ha detto Strand, citato dal New York Times – . La notizia della sua morte ha toccato il cuore di migliaia di persone solo qui in Norvegia”.

Il celebre beluga Hvaldimir era diventato una star dei fiordi norvegesi, dopo aver suscitato scalpore in seguito alla sua scoperta, nel 2019, perché indossava un'imbracatura che lo collegava a San Pietroburgo, facendo sospettare che fosse stato addestrato dalla Russia come cetaceo spia. Da qui il suo soprannome, nato dalla fusione della parola norvegese “hval”, che significa balena, con “Vladimir”, il nome presidente russo Vladimir Putin.

Chi era Hvaldimir, il beluga “spia” di Putin

Il beluga chiamato Hvaldimir (nome composto dalla parola norvegese “hval”, che significa balena, e “Vladimir” dal nome presidente russo Vladimir Putin) era un cetaceo maschio che alcuni pescatori norvegesi notarono a Hammerfest, nella Norvegia settentrionale, nell’aprile 2019, mentre indossava una misteriosa imbragatura con una telecamera. L’imbragatura recava un’iscrizione (Equipaggiamento San Pietroburgo) che la collegava alla città russa, alimentando le speculazioni secondo cui Hvaldimir fosse uno degli animali addestrati dai russi per compiti militari di ricognizione. Nonostante queste speculazioni, la Russia non ha mai rivendicato il cetaceo.

Liberato dall’imbragatura, il beluga Hvaldimir era rimasto nella zona, mostrando segni di addomesticamento. “Era completamente abituato agli umani” ha aggiunto Strand, suggerendo che il beluga aveva probabilmente trascorso gran parte della sua vita in cattività.

Nel corso degli anni, Strand e il suo team di Marine Mind hanno lavorato per proteggere Hvaldimir: lo scorso anno il beluga era stato avvistato al largo delle coste della Svezia, in un’area vicina ai porti industriali, sollevando preoccupazioni per la sua incolumità. Nel giro di qualche mese, Hvaldimir era di nuovo tornato in acque norvegesi, dove sabato è stato trovato morto. Si ritiene che avesse tra i 14 ei 16 anni.

Il cetaceo era stato visto galleggiare nel bacino portuale di Risavika, nel comune di Sola, su cui ora dovrebbe ricadere la responsabilità di ciò che accadrà a Hvaldimir, inclusa l’autospia ufficiale. Strand aveva chiesto maggiori misure di sicurezza per Hvaldimir che, secondo quanto riportato, fino a venerdì sembrava essere in buona salute. “Non sono sicuro di cosa sia successo – ha spiegato Strand – . Ma lo scopriremo”.