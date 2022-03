Gli anticorpi naturali del Covid durano 7 mesi nei bambini Lo ha scoperto un team di ricerca americano che ha valutato la durata della risposta anticorpale nei bambini contagiati dal coronavirus Sars-Cov-2 e non ancora vaccinati.

A cura di Valeria Aiello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I bambini che hanno avuto il Covid sviluppano anticorpi naturali che durano almeno sette mesi. Lo ha scoperto un team di ricerca dell’Health Science Center dell’Università del Texas che sta conducendo uno studio volto a comprendere la risposta immunitaria specifica per il coronavirus Sars-Cov-2 nella popolazione dello Stato americano, il secondo per estensione e numero di abitanti negli USA. In un report appena pubblicato sulla rivista Pediatrics, i ricercatori hanno condiviso parte dei risultati relativi alla persistenza degli anticorpi naturali (non indotti dal vaccino) in bambini e ragazzi texani di età compresa tra i 5 e 19 anni risultati positivi al tampone. In totale, gli studiosi hanno esaminato gli esiti dei test sierologici di 218 partecipanti allo studio, che hanno fornito tre prelievi di sangue durante le ondate di varianti Delta e Omicron.

L’analisi ha evidenziato che la quasi totalità dei bambini e ragazzi positivi (96%) ha continuato ad avere anticorpi naturali circolanti fino a sette mesi dall’infezione, ma che più della metà (58%) è risultata negativa alla terza e ultima misurazione. I ricercatori hanno anche osservato che i risultati dei test sierologici non differivano in relazione alla gravità dei sintomi di Covid-19, per cui sia chi ha sperimentato un’infezione asintomatica, sia coloro che hanno avuto una forma più severa, hanno mostrato un declino anticorpale simile nel tempo.

I dati hanno anche indicato che la diminuzione era indipendente dal peso del bambino (normale o obeso) e dal genere. “Il calo era lo stesso per tutti – ha affermato Sarah Messiah, autrice corrispondente dello studio e professoressa di epidemiologia, genetica umana e sciente ambientali presso l’Health Science Center della Scuola di Sanità Pubblica di Dallas – . Questi risultati sono solo un passo un nella comprensione dell’impatto del virus nei bambini”.

Ad oggi sono oltre 14 milioni i bambini che negli Stati Uniti sono risultati positivi al virus, con un aumento esponenziale registrato nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, che ha superato di gran lunga i picchi di infezione precedenti.

“Si è però creato un malinteso da parte di alcuni genitori che, solo perché i propri figli hanno avuto il Covid-19, ora pensano che i ragazzi siano protetti e non abbiano bisogno del vaccino – ha aggiunto Messiah – . I risultati del nostro studio, per quanto siano incoraggianti, perché una certa quantità di anticorpi naturali dura almeno sette mesi nei bambini, mostrano anche che i soggetti non vaccinati che hanno contratto l’infezione hanno livelli più bassi di anticorpi contro la proteina Spike rispetto ai vaccinati. E anche se non sappiamo ancora con esattezza quale sia la soglia di protezione assoluta, abbiamo un ottimo strumento a disposizione per offrire ai ragazzi una protezione aggiuntiva attraverso la vaccinazione. Pertanto, se possono essere vaccinati, approfittiamone”.