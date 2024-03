Gatto cade in una vasca con sostanze tossiche: allarme contaminazione per gli abitanti di Fukuyama Il contenitore era pieno di cromo esavalente, può causare eruzioni cutanee, irritazioni o danni agli occhi e alla pelle, ma anche il cancro ai polmoni se viene respirato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Il filmato delle telecamere di sorveglianza della fabbrica di Nomura Platin mostra un gatto che scappa nel cuore della notte. A vederlo così sembra un video insignificante, eppure dopo qualche ora scatta l'allarme Fukuyama, nel sud-ovest del Giappone. Nessuno deve toccare quel gatto, avvertono le autorità. L'animale infatti è caduto in una vasca piena di cromo esavalente, una sostanza cancerogena altamente acida. Può causare infiammazioni della pelle, cecità, cancro e problemi respiratori. E infatti l'azienda ha spiegato che i dipendenti indossano maschere e guanti di gomma quando maneggiano la sostanza.

Il primo ad accorgersene è stato un dipendente della fabbrica di placcature metalliche che ha trovato strane impronte gialle e marroni sul pavimento. Ha seguito la scia al contrario scoprendo che portava a un contenitore di cromo esavalente, potenzialmente mortale secondo i media locali. "Abbiamo immediatamente allertato la polizia, la città di Fukuyama e chi abita vicino alla nostra fabbrica”, ha detto un rappresentante della Nomura Plating Fukuyama, all’Agence France-Presse.

I rischi del cromo esavalente

La sostanza chimica, nota anche come cromo 6, può causare eruzioni cutanee e irritazioni o danni agli occhi e alla pelle, ma anche il cancro ai polmoni se viene respirata. L'assunzione invece può portare a "dolori addominali, diarrea e insufficienza cardiaca, nonché danni all’intestino, al fegato e ai reni e persino alla morte" secondo la Health Security Agency britannica.

Le autorità hanno avvisato la popolazione chiedendo di non avvicinarsi o toccare i felini, e segnalare l'avvistamento di gatti che sembrano malati o anormali. Al momento non è chiaro se l'animale è sopravvissuto al contatto con il cromo esavalente. Secondo il team ambientale di Fukuyama il gatto potrebbe essere morto a causa della sostanza chimica velenosa.

La reazione degli utenti

Sui social i cittadini hanno subito simpatizzato con il felino mostrandosi preoccupati per il suo stato di salute. “Il gatto che è caduto nel serbatoio chimico deve star soffrendo molto in questo momento”, ha scritto un utente. “Coperto di liquido appiccicoso, probabilmente sta cercando di pulirsi leccando la sostanza tossica e diventando sempre più malato”. C'è anche chi incolpa l'azienda per non aver messo in atto misure di sicurezza che impediscano agli animali di entrare nello stabilimento.

Un dipendente dell'azienda ha dichiarato all’ AFP: “L’incidente ci ha sollevato la necessità di adottare nuove misure per impedire che i piccoli animali come i gatti si intrufolino, è qualcosa che non avevamo mai previsto prima”.