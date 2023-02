Faglie anatoliche e terremoti in Turchia, le analogie con la faglia di Sant’Andrea in California

Il sistema dell’area anatolica che rende la Turchia una delle regioni a più alto rischio sismico nel Mediterraneo è di tipo trascorrente, come quella situata sulla costa occidentale degli Usa.

La faglia dell’Anatolia settentrionale è una grande faglia trasforme in cui due placche tettoniche scivolano l’una sull’altra. È di dimensioni simili alla faglia di Sant’Andrea, in California, e come la frattura californiana corre lungo un margine continentale / Fonte: USGS, 2000.