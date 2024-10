video suggerito

Fa il bagno con le lenti a contatto ma perde la vista dopo un mese e mezzo di diagnosi sbagliate È il caso di una ragazza di 23 anni, Brooklyn McCasland, che ha iniziato ad avvertire “il peggior dolore all’occhio mai provato” qualche giorno dopo una gita al mare con gli amici, ad agosto. Il sintomo è durato per settimane, senza che il suo oculista capisse cosa fosse, fino a quando la visione ha cominciato ad offuscarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Nuotare con le lenti a contatto può essere pericoloso, perché aumenta il rischio di irritazioni e infezioni oculari che, nei casi più gravi, possono portare alla perdita della vista / PhotoCredit: iStock

Una ragazza di 23 anni, Brooklyn McCasland, ha perso la vista a un occhio per aver fatto il bagno con le lenti a contatto: il suo incubo è iniziato qualche giorno dopo una gita al mare con gli amici in Alabama, ad agosto, quando ha cominciato ad avvertire “il peggior dolore all’occhio mai provato”. Inizialmente, ha spiegato la giovane donna, originaria del Texas, le era stato detto che aveva solo della sabbia nell’occhio, ma il sintomo è durato per settimane, fino a quando la visione ha cominciato ad offuscarsi.

“Andavo agli appuntamenti dall'oculista ogni 2 giorni e ogni volta non c’erano risposte chiare su cosa fosse – ha raccontato la 23enne – . Mi sono stati prescritti steroidi e una manciata di altre gocce ma nessuna cura ha funzionato”. La situazione ha continuato ad aggravarsi e, alla fine, la ragazza è diventata completamente cieca all’occhio destro. “Dopo aver ricevuto diagnosi errate per un mese e mezzo, mi è stato consigliato uno specialista della cornea a Tyler, in Texas. Poi da lì, sono stata indirizzata a un altro medico a Dallas, così ho potuto fare degli esami più approfonditi, che sono stati anche estremamente dolorosi”.

I risultati di quelle analisi hanno portato alla diagnosi di cheratite da Acanthamoeba, una pericolosa infezione della cornea causata da un’ameba. “Colpisce 1 su 1.000.000 di portatori di lenti a contatto – ha spiegato la ragazza – . Se avessi saputo che non nuotando con le lenti a contatto avrei potuto evitare tutto questo dolore, non l’avrei mai fatto”.

Perché fare il bagno con le lenti a contatto è pericoloso

L’uso delle lenti a contatto, pur essendo generalmente sicuro, non è esente da rischi: il principale risiede nella possibilità di sviluppare infezioni oculari che, se sottovalutate o non trattate tempestivamente, possono essere pericolose per la vista.

Una delle infezioni che spesso non viene diagnosticata correttamente, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, è appunto la cheratite da Acanthamoeba, nonostante negli ultimi anni si stia registrando un aumento di questo tipo di infezioni associato all’uso di lenti a contatto.

Le amebe del genere Acanthamoeba si trovano normalmente nel suolo e nell’acqua dolce e in altri habitat naturali. “Si possono contrarre usando l’acqua del rubinetto per pulire e disinfettare le lenti a contatto, incluso il contenitore, oppure nuotando con le lenti a contatto, come nel mio caso” ha aggiunto Brooklyn che pensa di aver contratto il parassita facendo il bagno al mare. “Le amebe della cheratite da Acanthamoeba sono state trovate in quasi tutte le fonti d’acqua, dalle piscine alle vasche idromassaggio, alle docce” ha precisato la ragazza che ha deciso di raccontare la sua storia per avvisare tutti gli utilizzatori di lenti a contatto a non commettere il suo stesso errore.

Nel suo caso, il ritardo nella diagnosi ha portato a un importante e dolorosa ulcerazione della cornea, che richiede un trattamento prolungato. “Mi hanno prescritto colliri a base di clorexidina (che si trova anche nei detergenti per piscine) e il brolene. Per le prime 24 ore ho dovuto applicare queste gocce ogni 30 minuti per tutta la notte, ora le metto ogni 30 minuti dalle 6 di mattina a mezzanotte. Il mio medico ha detto che molto probabilmente metterò queste gocce per mesi, poiché il processo di guarigione è molto lento”.

A causa dell’infezione, Brooklyn McCasland ha dovuto lasciare il suo lavoro di barista e probabilmente avrà bisogno di un trapianto di cornea per recuperare la vista. Così un'amica ha creato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutarla a pagare le bollette in attesa dell’operazione. “Potrebbero volerci mesi, ma sono grata di sapere esattamente di cosa si tratta e aver potuto iniziare la cura corretta”.