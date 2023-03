Due bambini canadesi sono diventati i gemelli più prematuri al mondo La coppia maschio-femmina nata con oltre quattro mesi di anticipo, festeggia il primo compleanno come gemelli più prematuri di sempre, battendo il record che resisteva dal 2018.

A cura di Valeria Aiello

Adrial (a sinistra) e Adiah (a destra), i due gemelli più prematuri al mondo / Credit. Guinness World Record

Si chiamano Adiah e Adrial Nadaraja, sono nati il 4 marzo 2022 con 126 giorni di anticipo e sono diventati i gemelli più prematuri al mondo, battendo il precedente record di 125 giorni dei fratellini americani Keeley e Kambry Ewoldt, nati il 24 novembre 2015. In occasione del loro primo compleanno, il primato di Adiah e Adrial è entrato a fare parte del Guinness World Record, che ha riconosciuto la gestazione della madre, Shakina Rajendram, come la più breve di sempre, appena 22 settimane anziché 40, il che rende i due gemelli prematuri di 18 settimane.

I gemellini più prematuri al mondo

Con un peso di soli 330 g, la piccola Adiah è nata 23 minuti prima di suo fratello, Adrial, che pesava 420 g, per un totale di 750 g che è gli è valso anche il record di gemelli più leggeri alla nascita. La loro sopravvivenza non è però stata senza complicazioni, come rivelato dalla madre. “Quando sono entrata in travaglio, ai bambini sono state negate tutte le misure di sostentamento vitale nell’ospedale in cui sono stata ricoverata e sono stati quasi lasciati morire” ha raccontato la donna, alla sua seconda gravidanza, dopo aver perso un bambino solo pochi mesi prima, nello stesso ospedale. “Eravamo sotto shock” ha ricordato Shakina.

Come ricostruito dall’autorità dei record, l’unica consolazione, che l’ospedale poteva offrire alla donna sarebbe stato il conforto compassionevole, in base al quale i due bambini sarebbero stati posti sopra di lei mentre morivano lentamente. Il padre dei gemelli, Kevin Nadarajah, ha ricordato di non aver chiuso occhio quella notte, con “il viso rigato di lacrime” e pregando per un segno di speranza. Un intervento che, all’indomani del parto, si è concretizzato con il trasferimento di Shakina al Mount Sinai Hospital di Toronto, specializzato nella rianimazione di bambini di 22 settimane

Leggi anche Due gemelli sono nati da embrioni congelati 30 anni fa: è record mondiale

Tuttavia, una volta nell’unità specialistica di terapia intensiva neonatale del Mount Sinai, la situazione sembrava ancora desolante. La donna, al secondo giorno di travaglio – 21 settimane 6 giorni dall’inizio della gravidanza – è stata informata che se i bambini fossero nati anche solo pochi minuti prima di compiere 22 settimane, sarebbero stati lasciati morire (molti ospedali non tentano di salvare i bambini nati prima delle 24-26 settimane). Pertanto, nonostante l’emorragia diffusa, la donna ha fatto del suo meglio “per tenere dentro i bambini” per qualche altra ora.

Le sue acque, alla fine, si sono rotte 15 minuti dopo la mezzanotte del 4 marzo e, in meno di due ore, i due gemelli sono nati a un’età gestazionale di 22 settimane e 0 giorni. A un anno dalla loro nascita, nonostante gravi problemi medici che hanno costretto Adiah e Adrial a restare per quasi sei mesi in ospedale, i gemelli stanno abbastanza bene e hanno una vita quasi normale.

La piccola Adiah ora pesa circa 6 kg, quasi 18 volte in più di quando è nata. “È una bambina estremamente felice e socievole, e sorride tutto il giorno – ha aggiunto Shakina – . È molto loquace e “conversa” con noi e i suoi giocattoli per ore”. Adrial è stato invece ricoverato altre due volte in ospedale a causa di infezioni e problemi respiratori, ma ora “sta crescendo bene”.

I super–gemellini da record / Credit: Guinness World Record

Il record dei due gemellini che, come detto, sono nati a un’età gestionale di 22 settimane e 0 giorni, non corrisponde però al primato assoluto. Come coppia, i due fratellini sono i più prematuri di sempre, ma il bambino più prematuro del mondo è l’americano Curtis Zy-Keith Means, nato il 5 luglio 2020 con 132 giorni di anticipo a un’età gestazionale di 21 settimane 1 giorno.