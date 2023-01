Dove e quando è avvenuto il rientro di ERBS oggi, il satellite della NASA in caduta sulla Terra Il satellite dell’Agenzia spaziale americana dovrebbe essere rientrato tra le 3:33 e le 4:39 UTC (le 4:33 e le 5.39 ora italiana) di oggi, ma l’intervallo di incertezza non rende ancora possibile stimare dove è esattamente avvenuto il rientro.

Non ci sono ancora conferme ufficiali circa il rientro nell’atmosfera terrestre dell’Earth Radiation Budget Satellite (ERBS), il satellite della NASA la cui caduta sulla Terra era prevista per oggi, lunedì 9 gennaio 2023. Le prime informazioni indicano che dovrebbe essere rientrato tra le 3:33 e le 4:39 UTC (le 4:33 e le 5.39 ora italiana) ma l’incertezza sull’orario rende per adesso impossibile stimare l’esatta posizione dello schianto. A precisarlo è l’astrofisico Jonathan Mc Dowell dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, nel Massachusetts, che su Twitter spiega come la mancanza di un orario più preciso – che il sito ufficiale della United States Space Force potrebbe rilasciare in un secondo momento – estenda “l’attuale percorso di incertezza del rientro dall’Indonesia alla penisola del Kamchatka, al Nevada, all'Argentina”.

Dal peso di oltre due tonnellate, il satellite ERBS era stato lanciato dallo Space Shuttle Challenger il 5 ottobre 1984 per approfondire la ricerca scientifica sull’energia di radiazione della Terra. Dopo aver completato la sua missione, con l’ordine di disattivazione emesso nel 2005, è rientrato nell’atmosfera terrestre dopo 38 anni nello spazio. Come precisato dalla NASA e dal Dipartimento della Difesa americano, che forniranno aggiornamenti sul suo viaggio nell’atmosfera, la maggior parte del satellite dovrebbe bruciare, anche se alcune componenti potrebbero aver superato il rientro per poi cadere sulla superficie terrestre, con un rischio di danni comunque molto basso: le probabilità che i detriti feriscano una persona, ha evidenziato la NASA, è di circa 1 su 9.400.

Dove e quando: cosa sappiamo dello schianto del satellite ERBS

Il satellite ERBS, parte del programma di ricerca ERBE (Earth Radiation Budget Experiment) progettata per indagare sul bilancio delle radiazioni sulla Terra, dovrebbe essere rientrato nell’atmosfera terrestre tra le 3:33 e le 4:39 UTC (le 4:33 e le 5.39 ora italiana) di oggi, 9 gennaio 2023. Come premesso, l’incertezza di circa un’ora sul preciso orario di rientro al momento non permette di stimare l’esatta posizione, lasciando un ampio margine circa il percorso compiuto dal satellite.

Da quanto però emerso nelle ultime ore, il satellite non ha rappresentato una minaccia per la Corea, dove le autorità avevano avvertito la popolazione della possibilità di caduta tra le 12:20 e 13:20 ora locale. Secondo i dati, ERBS sarebbe transitato sulla penisola coreana esattamente tra le 12:50 e le 12:53 ora locale. Successivamente, le stesse autorità hanno confermato il transito, senza però specificare se durante il passaggio ERBS sia bruciato oppure caduto altrove. Ad ogni modo, non hanno segnalato alcun danno a persone o cose.

La storia del satellite ERBS e dei suoi tre strumenti di misura

ERBS era uno dei tre satelliti di ERBE che, nel complesso, studiavano la radiazione a onde lunghe, la radiazione a onde corte e l’energia totale irradiata dalla Terra lungo una linea del percorso del satellite. ERBS, in particolare, trasportava tre strumenti: lo scanner ERBE (Earth Radiation Budget Experiment), il non-scanner ERBE (un insieme di cinque rivelatori) e lo Stratospheric Aerosol and Gas Experiment II (SAGE II), che ha misurato il declino dell’ozono sopra l'Antartide dal momento in cui il buco dell’ozono è stato descritto per la prima volta, nel 1985.

Questi dati sono stati fondamentali nel processo decisionale della comunità internazionale durante il Protocollo di Montreal del 1987, che ha portato a una quasi eliminazione del rilascio nell’atmosfera dei clorofluorocarburi (CFC) da parte dei paesi industrializzati. Ha anche stabilito un record di dati sui gas nelle nubi stratosferiche polari (PSC), rivelatosi fondamentale per comprendere il processo di distruzione delle molecole. I dati di SAGE II sono stati inoltre utilizzati per comprendere l’impatto dei gas vulcanici sul clima.