Dopo un ictus, la lingua di quest’uomo è diventata nera e pelosa Il suo caso è stata descritto in un report pubblicato sulla rivista scientifica JAMA Dermatology dai medici dell’ospedale di Kochi, nello stato indiano del Kerala.

A cura di Valeria Aiello

(Jayasree et al., JAMA Dermatology, 2022)

Un uomo sulla cinquantina si è rivolto ai medici dell’ospedale di Kochi, nello stato indiano del Kerala, dopo che a distanza di tre mesi da un ictus cerebrale ha visto la parte superiore della lingua diventare nera e pelosa. La sua storia, descritta in un case report pubblicato pochi giorni fa sulla rivista scientifica JAMA Dermatology, ha trovato una risposta in una particolare condizione medica, chiamata lingua villosa nigra o lingua nera pelosa, caratterizzata da papille linguali filiformi allungate, che assumono un aspetto simile a un tappeto sulla dorso della lingua.

L’uomo, che assumeva antipiastrinici e antipertensivi orali in seguito all’evento cerebrovascolare e seguiva una dieta a base di purea e liquidi, aveva manifestato i primi segni di pigmentazione nera sul dorso della lingua 15 giorni prima della visita in ospedale. L’anomalia, andata progressivamente peggiorando, al momento dell’esame medico si mostrava come “uno spesso rivestimento nero giallastro vicino alla linea mediana e prossimale” della superficie dorsale della lingua, hanno spiegato gli specialisti che lo hanno preso in cura.

(Jayasree et al., JAMA Dermatology, 2022)

La loro diagnosi è stata appunto di lingua villosa nigra, una condizione benigna che secondo l’American Academy of Oral Medicine si verifica in circa il 13% della popolazione. Secondo i medici indiani, la causa più probabile del problema risiedeva nella dieta a base di purea e la mancata abrasione o stimolazione della parte superiore della lingua, che aveva portato all’accumulo di una proteina chiamata cheratina.

Di conseguenza, le papille filiformi che normalmente ricoprono la lingua, si erano allungate, dando all’organo un aspetto barbuto. Altri fattori che possono predisporre allo sviluppo della condizione sono il fumo, consumo eccessivo di caffè/tè nero, scarsa igiene orale, l’uso di collutori ossidanti, terapie antibiotiche per via orale e condizioni che sopprimono il sistema immunitario, come l’HIV o il cancro.

La lingua villosa nigra può manifestarsi a qualsiasi età – in letteratura si trovano vari case report di insorgenza di lingua villosa nera in adulti come pure nei bambini – , anche se la prevalenza aumenta con gli anni e varia nel genere, risultando tre volte più frequente negli uomini rispetto alle donne. Nel caso dell’uomo indiano, i medici hanno riportato che la condizione si è completamente risolta dopo 20 giorni grazie a un’accurata igiene orale. Altri interventi che possono migliorare la condizione, non essendoci linee guida per il trattamento della lingua villosa nigra, sono sicuramente la sospensione dei potenziali agenti scatenanti e la modifica dei fattori predisponenti.