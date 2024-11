Cos’è un haboob, le immagini dell’impressionante tempesta di polvere che ha colpito la California centrale Un haboob è un tipo di tempesta di polvere trasportata dal vento di un fronte meteorologico: solitamente si verifica in zone pianeggianti o aride e i suoi venti possono raggiungere la velocità di 35-100 km/h. In California, l’enorme nuvola di polvere ha rapidamente investito diverse zone della Central Valley, causando problemi al traffico e blackout. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'haboob, la violenta tempesta di polvere, che ha colpito la Central Valley della California / Credit: UC San Diego

Un’impressionante tempesta di polvere, nota come haboob, ha colpito la California centrale nel pomeriggio di lunedì, causando problemi al traffico e lasciando senza corrente elettrica più di 10.000 persone. Sulla State Route 152, nella contea di Madera, l’enorme nuvola di polvere ha provocato un maxi tamponamento, in cui sono rimaste coinvolte circa 20 auto. Sulla Highway 99, nella contea di Tulare, l’enorme muro di polvere ha bloccato decine di veicoli, mentre i forti venti hanno abbattuto diverse recinzioni e alberi. Un video pubblicato sui social dal Dipartimento forestale e antincendio della California mostra la tempesta di polvere che ha rapidamente investito la base aerea di Porterville e causato visibilità fortemente ridotta in diverse altre contee della Central Valley.

In molti hanno spiegato di non aver mai assistito a questo tipo di tempesta in quelle zone. L’haboob non è però un fenomeno nuovo in California, sebbene questo tipo di eventi sia più frequentemente registrato nelle regioni orientali dello Stato. Negli Stati Uniti, gli haboob si verificano solitamente nei deserti dell’Arizona, incluse le città di Yuma e Phoenix, ma anche in Texas – famosi sono gli haboob che periodicamente attraversano Big Spring – e in New Messico, come ad Albuquerque. Ma come si formano esattamente gli haboob?

Cos’è un haboob, l’intensa tempesta di polvere delle regioni aride

Gli haboob sono un tipo di tempesta di polvere trasportata dal vento di un fronte meteorologico che può verificarsi in maniera più o meno intensa nelle zone pianeggianti o aride in tutto il pianeta. Questo tipo di tempesta si forma come conseguenza di un temporale in periodi di estrema siccità nelle regioni con terre aride. In particolare, quando il temporale inizia a rilasciare precipitazioni, il vento può iniziare a soffiare verso l’esterno della tempesta, sollevando un muro di polvere (sedimenti trasportati dall’aria) che precede la nube temporalesca.

Questo muro di polvere può estendersi per 100 km chilometri in larghezza ed essere alto diversi chilometri. Quando le raffiche sono particolarmente forti, i venti che muovono l’haboob arrivano a raggiungere velocità di 35-100 km/h, investendo intere zone con poco o nessun preavviso.

Nelle regioni particolarmente aride, la pioggia può non riuscire ad arrivare al suolo, perché evapora nell’aria calda e secca (un fenomeno noto come virga): questo tipo di evaporazione raffredda ulteriormente l’aria, accelerando la tempesta. Occasionalmente, quando la pioggia persiste, può contenere notevoli quantità di polvere, che nei casi più gravi può dare origine a tempeste di fango.

Dove si verificano gli haboob

Gli haboob sono tempeste di polvere che si verificano in diverse aree aride del pianeta: in Africa e nel Medio Oriente, si formano frequentemente nel Sahara, nel Sahel, così come in tutta la penisola arabica, in Kuwait e nelle regioni più aride dell’Iraq. In Australia sono fenomeni che riguardano principalmente i deserti, in particolare le zone vicine ad Alice Springs, dove gli haboob trasportano sabbia e detriti con muri di polvere che possono raggiungere diversi chilometri in altezza e lasciano fino a 30 centimetri di sabbia lungo il percorso. I

n Nord America, alcune delle più famose tempeste di polvere sono le Dust Bowl degli Anni 30 e 50, che hanno colpito le praterie americane e canadesi, ma qualsiasi altra regione arida e semiarida del Nord America può sperimentare un haboob. Più recentemente, tempeste di polvere hanno colpito anche le città di Guaymas e Sonora, in Messico.