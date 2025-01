video suggerito

Cos'è l'Orologio dell'Apocalisse e perché da oggi mancano solo 89 secondi alla mezzanotte L'Orologio dell'Apocalisse (Doomsday Clock) è un orologio che non indica un orario reale ma rappresenta il rischio di una catastrofe globale provocata dall'uomo, con la mezzanotte che simboleggia la fine del mondo: da oggi, 25 gennaio 2025, le sue lancette sono state spostate in avanti, da 90 a 89 secondi alla mezzanotte come "segnale di pericolo estremo" e "avvertimento inequivocabile" dell'aumento delle probabilità di disastro globale.

A cura di Valeria Aiello

Da oggi, l'Orologio dell'Apocalisse è impostato a 89 secondi dalla mezzanotte / Credit Doomsay Clock/SASB

Da oggi, 25 gennaio 2025, l’Orologio dell’Apocalisse non è mai stato così vicino alla mezzanotte: le sue lancette sono state spostate in avanti, da 90 a 89 secondi verso la mezzanotte, che simboleggia una catastrofe globale provocata dall’uomo. L’Orologio dell’Apocalisse (Doomsday Clock) è infatti un orologio che non indica un orario reale, ma rappresenta la probabilità di un disastro globale, tenendo conto sia del rischio di una guerra nucleare sia di altri fattori, come i cambiamenti climatici, la minaccia di malattie infettive e lo sviluppo di tecnologie che possono mettere in pericolo l’umanità.

Lo scatto in avanti di un secondo è stato comunicato oggi dagli scienziati del Bulletin of Atomic Scientists (SASB), l’organizzazione fondata nel 1945 da Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer e dagli scienziati dell’Università di Chicago che contribuirono a sviluppare le prime armi atomiche nel Progetto Manhattan: dal 1947, l’orario dell’Orologio dell’Apocalisse viene impostato ogni anno per riflettere i cambiamenti nel livello di pericolo in cui vive l’umanità.

“L’orario del 2025 segnala che il mondo è su un percorso di rischio senza precedenti e che continuare sul percorso attuale è una forma di follia – avvertono i membri del SASB – . Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia hanno la responsabilità principale di salvare il mondo dall'orlo del baratro. Il mondo dipende da un'azione immediata”.

Cos’è l’Orologio dell’Apocalisse (Doomsday Clock)

L’Orologio dell’Apocalisse ((Doomsday Clock in inglese) è un orologio simbolico introdotto nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientists che misura il pericolo di una catastrofe globale provocata dall’uomo, con la mezzanotte che simboleggia la fine del mondo e i secondi precedenti che rappresentano il conto alla rovescia verso tale evento.

Impostato ogni anno dal Bulletin of Science and Security Board in consultazione con il suo Board of Sponsors, che include nove premi Nobel, l’Orologio dell’Apocalisse è diventato un indicatore universalmente riconosciuto della vulnerabilità del pianeta a un disastro globale. Originariamente, la mezzanotte rappresentava unicamente la guerra nucleare, ma dal 2007 tiene in considerazione il rischio di qualsiasi evento che può infliggere danni irreparabili all’umanità, come la crisi climatica, le minacce biologiche e le tecnologie dirompenti, inclusa l’intelligenza artificiale.

Che orario segna l’Orologio dell’Apocalisse

Da gennaio 2025, l’Orologio dell’Apocalisse è stato impostato a 89 secondi alla mezzanotte, che è il tempo più vicino alla mezzanotte mai raggiunto nei suoi 78 anni di storia. L’ultima volta che le sue lancette erano state portate in avanti era stato il 2023, quando le sue lancette segnavano 90 secondi alla mezzanotte. Dal 1947, quando segnava 7 minuti alla mezzanotte è stato spostato 8 volte indietro e 18 volte in avanti, con l’ultima volta che aveva segnato il tempo più distante dalla mezzanotte che risale al 1991, quando mancavano 17 minuti.

Al suo spostamento in avanti nel 2025 hanno contribuito “segnali inequivocabili di pericolo”, che includono il rischio nucleare, nella guerra in Ucrania e nel conflittto in Medio Oriente, gli impatti dei cambiamenti climatici aumentati nell’ultimo anno, la minaccia malattie infettive emergenti e riemergenti, come l’influenza aviaria, e le tecnologie di targeting militare che integrano l’intelligenza artificiale.

“I pericoli che abbiamo appena elencato sono notevolmente esacerbati da un potente moltiplicatore di minacce: la diffusione di informazioni errate, disinformazione e teorie del complotto che degradano l’ecosistema della comunicazione e confondono sempre di più il confine tra verità e falsità” scrivono i membri del Bulletin. Lo spostamento in avanti dell’Orologio dell’Apocalisse rappresenta “un segnale di pericolo estremo e un avvertimento inequivocabile che ogni secondo di ritardo nell’inversione di rotta aumenta la probabilità di disastro globale – aggiunge l’Organizzazione – . La nostra fervente speranza è che i leader riconoscano la difficile situazione esistenziale del mondo e adottino misure coraggiose”.