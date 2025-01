video suggerito

Cos'è l'hmpv, il virus che circola in Cina: quali sono i sintomi e le analogie con l'epidemia di Covid Il metapneumovirus umano (hmpv) non è un nuovo virus, ma causa una malattia respiratoria con sintomi simili all'influenza e al raffreddore, aumentando il rischio di complicazioni come bronchiti e polmoniti: in Cina si sta registrando un aumento significativo di casi, in particolare tra i bambini, ma le autorità sanitarie dicono di non temere un'altra pandemia.

A cura di Valeria Aiello

Il metapneumovirus umano, HMPV, è un virus (non nuovo) della famiglia Pneumoviridae che nelle ultime settimane sta causando un significativo aumento dei casi di infezione in Cina, soprattutto nei bambini più piccoli / Photo Getty/iStock

In Cina si sta parlando molto del metapneumovirus umano (hmpv), un virus che causa infezioni respiratorie con sintomi simili all’influenza e al raffreddore. Il patogeno non è un nuovo virus, ma è noto per aumentare il rischio di complicazioni, soprattutto nei bambini più piccoli, con focolai concentrati durante i mesi più freddi.

Il significativo aumento di casi che si sta registrando nella Cina settentrionale ha sollevato il timore di un’epidemia simile al Covid, ma le autorità sanitarie del Paese dicono di non aspettarsi un’altra pandemia, sebbene il virus possa causare anche malattie più gravi, come bronchite e polmonite, tra gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone immunodepresse. Ecco cosa sappiamo di questo virus, quali sintomi causa e qual è la situazione in Cina.

Cos’è il metapneumovirus umano (hmpv)

Il metapneumovirus umano (hmpv) è un virus della famiglia Pneumoviridae, di cui fa parte anche il virus respiratorio sinciziale (RSV) responsabile delle bronchioliti nei neonati. Il metapneumovirus umano (hmpv) non è un nuovo virus, ma è stato scoperto nel 2001, quando è stato isolato per la prima volta in 28 bambini piccoli nei Paesi Bassi.

Attualmente, è tra le cause più comuni di malattia respiratoria nei bambini di età inferiore ai 5 anni dopo il virus respiratorio sinciziale (RSV).

Le infezioni da metapneumovirus umano sono più comuni in inverno e all’inizio della primavera e la maggior parte dei casi di infezione si verifica prima dei 5 anni di vita.

Quali sono i sintomi dell’hmpv

Il metapneumovirus umano (HMPV) è un virus che generalmente causa sintomi simili a quelli dell’influenza e del raffreddore comune, colpendo più di frequente le vie respiratorie superiori. In alcuni casi, può però causare anche infezioni alle vie respiratorie inferiori, come polmoniti, riacutizzazioni di asma o peggiorare la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

I sintomi più comuni dell’infezione da hmpv possono includere:

tosse

febbre

naso che cola o naso chiuso

mal di gola

respiro sibilante

mancanza di respiro (dispnea)

eruzioni cutanee

Come detto, l’infezione puo’ causare complicazioni, che possono essere gravi e richiedere il ricovero ospedaliero, come bronchioliti, bronchiti, polmoniti, attacchi di asma o BPCO, e otiti. La fascia di età più colpita dalla malattia grave da hmpv è compresa tra i 6 e i 12 mesi. Il rischio di sviluppare una malattia grave è maggiore anche negli over 65, nelle persone con un un sistema immunitario indebolito (a causa di patologie, come il cancro o malattie autoimmuni, oppure per l’assunzione di di farmaci che sopprimono il sistema immunitario), e nei soggetti con asma o BPCO .

Cure e trattamenti per l’infezione da hmpv

Per il trattamento dell’infezione da hmpv non esistono farmaci specifici, né esiste un vaccino che può proteggere dalla malattia. Le cure sono volte alla gestione dei sintomi, mentre in caso di forme gravi di malattia, può essere necessario il ricovero in ospedale, per trattamenti di ossigenoterapia, somministrazione venosa di fluidi o somministrazione di corticosteroidi, a seconda dei casi.

La situazione in Cina

Nelle ultime settimane, nella Cina settentrionale si è registrato un significativo aumento dei casi di infezione da hmpv, in particolare tra i bambini. Le autorità sanitarie locali hanno allertato la popolazione in materia di salute e igiene, precisando che il metapneumovirus umano si trasmette tramite il contatto diretto con soggetti infetti oppure toccando superfici contaminate dal virus e portando le mani alla bocca, al naso o agli occhi anche a distanza di tempo.

Le autorità hanno anche respinto alcune affermazioni dei media, che parlano di ospedali sovraffollati e il timore di un’altra pandemia simile al Covid. “Le infezioni respiratorie tendono a raggiungere il picco durante la stagione invernale – ha affermato venerdì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning – . Le malattie sembrano essere meno gravi e diffuse su scala minore rispetto all’anno precedente”.

Circolando da diversi anni, l’hmpv è un patogeno conosciuto, contro cui esiste un certo livello di immunità nella popolazione dovuto alle infezioni passate. Gli esperti hanno pertanto escluso che l’aumento di casi e l’impatto delle infezioni in Cina possano dare origine a una nuova pandemia, sebbene le infezioni non vadano comunque sottovalutate, per il potenziale di causare malattie respiratorie anche gravi.