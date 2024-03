Cos’è la sizigia, l’allineamento celeste che ossessiona i protagonisti del Problema dei Tre Corpi Il termine risale all’antica Grecia e indica l’allineamento tra tre corpi celesti. Tra i grandi studiosi delle sizigie ci fu anche Copernico, non a caso viene citato nella serie Netflix ispirata al romanzo di Cixin Liu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

C'era chi digiunava per giorni, su suggerimento dell'arcivescovo di Canterbury, e chi cercava di rifugiarsi in montagna. Tutti erano terrorizzati dalla sizigia. Secondo la lettera di Toledo del 1184, infatti, la fine del mondo sarebbe arrivata solo con l‘allineamento di tutti i pianeti. E i calcoli degli astronomi portavano al 1186. Non fu l'anno del giudizio, eppure l'ossessione per la sizigia tormentò ancora per anni gli scienziati del tardo medioevo. Per tutto il XIV secolo la preoccupazione più comune per gli astronomi rimase calcolare la sizigia definiva. Secoli dopo ritorna, grazie al Problema dei Tre Corpi, la serie Netflix ispirata al romanzo di fantascienza di Cixin Liu.

In astronomia, la sizigia è una configurazione approssimativamente lineare di tre o più corpi celesti in un sistema gravitazionale. La serie recupera la base scientifica. Il titolo infatti fa riferimento al pianeta (dove è ambientata parte della trilogia) in balia di tre corpi celesti, le cui orbite sono influenzate una dall’altra. Da qui, vi avvertiamo: ATTENZIONE SPOILER. Il pianeta Trisolaris subisce quindi cicli di caldo torrido, freddo gelido, sbalzi gravitazionali che possono invertirsi in pochi minuti, producendo una civiltà aliena ossessionata dalla sopravvivenza (fantascienza a parte è davvero difficile che si possa davvero sviluppare la vita in un sistema solare del genere). Ogni volta che i tre corpi celesti si allineano, la popolazione di Trisolaris viene sterminata. Ed ecco la sizigia, che si porta come eredità anche il dramma medievale dell'apocalisse.

Cosa c'entra Copernico (con le sizigia e la serie)

Tra i grandi studiosi delle sizigia ci fu Copernico. Non è un caso che una delle protagoniste della serie, Jin Cheng, quando entra nel videogioco progettato dagli alieni scelga Copernico come nome per il suo avatar. Secondo gli storici dell'astronomia il metodo calcolato da Copernico per le sizigie potrebbe essere il suo contributo più prezioso all'astronomia pratica. E infatti anche gli studi delle sizigie contribuirono alla formulazione della teoria eliocentrica, fondamento dell'astronomia moderna.

La sizigia in astronomia

Il termine sizigia risale all’antica Grecia e indica l'allineamento tra tre corpi celesti. Viene spesso utilizzata per indicare il Sole e la Luna in congiunzione (luna nuova) o in opposizione (luna piena). Viene usato anche quando tutti pianeti si trovano dallo stesso lato del Sole, anche se non sono necessariamente in linea retta, è successo per esempio il 10 marzo 1982.

Una sizigia a volte provoca un'occultazione, un transito o un'eclissi. Parliamo di occultazione quando un corpo più grande passa davanti a un corpo più piccolo, transito, al contrario, quando un corpo più piccolo passa davanti a uno più grande e l'eclissi si verifica invece quando un corpo scompare totalmente o parzialmente dalla vista (a causa di un'occultazione o passando nell'ombra di un altro corpo). La sizigia genera anche effetti sulla Terra, e infatti quando c'è la Luna nuova o piena, la Luna e il Sole sono in sizigia e l'oceano sale o scende in base alla media.