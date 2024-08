video suggerito

Cos'è la nube di anidride solforosa che sta attraversando l'Europa e quali sono i rischi per l'Italia Una nube di anidride solforosa (SO2) causata da un'eruzione vulcanica in Islanda ha raggiunto il Regno Unito e si è spostata su Germania, Francia e Svezia: le previsioni meteo indicano che potrebbe raggiungere anche la Sardegna nelle prime ore di martedì.

A cura di Valeria Aiello

La nube di anidride solforosa (SO2) causata da un'eruzione vulcanica in Islanda sta attraversando l'Europa / Credit: Windy.com

Una nube di anidride solforosa (SO2) causata da un’eruzione vulcanica in Islanda sta attraversando l’Europa, interessando intere regioni del Regno Unito per poi spostarsi verso Germania, Francia e Svezia nelle ultime ore.

Lo mostrano le immagini del servizio meteo Windy.com, prevedendo che parte della nube che dalla Francia si sta estendendo lungo la costa settentrionale di Spagna possa raggiungere anche la Sardegna a partire dalle prime ore di martedì 27 agosto. Nel Regno Unito, la situazione è monitorata dal Met Office, che ha rassicurato sui livelli di inquinamento atmosferico nel Paese, precisando che “la colonna di anidride solforosa originata dal vulcano in Islanda ha attraversato il Regno Unito nella parte alta dell’atmosfera, con poca influenza sulla qualità dell’aria a livello del suolo”.

Cos’è l’anidride solforosa e quali sono i rischi

L’anidride solforosa (SO2, biossido di zolfo) è un gas incolore che si forma principalmente durante la combustione di carbone e petrolio, ma che può essere rilasciato anche dai vulcani durante le eruzioni. Il gas ha un odore pungente (simile a quello di un fiammifero appena acceso) e, in concentrazioni che superano la soglia di sicurezza per la salute umana, è fortemente irritante per gli occhi, le mucose, la pelle e le vie respiratorie, nelle quali può penetrare facilmente a causa della sua elevata solubilità in acqua.

L’inalazione provoca sintomi di gravità variabile, a seconda della concentrazione del gas nell’aria e la durata dell’esposizione: possono manifestarsi mal di gola, respiro sibilante, mancanza di respiro, sensazione di soffocamento e, nei casi più gravi, edema polmonare, broncospasmo, polmonite che possono mettere in pericolo la vita. Nell’atmosfera, l’anidride solforosa può rimanere inalterata per alcuni giorni ed essere trasportata anche a grandi distanze: reagendo con le molecole d’acqua, genera acido solforico, contribuendo all’acidificazione delle precipitazioni.

La nube di anidride solforosa potrebbe raggiungere la Sardegna

La colonna di anidride solforosa che dall’Islanda si è espansa verso l’Europa ha attraversato il Regno Unito nella giornata di ieri e, per effetto delle correnti, si è spostata verso i Paesi europei centro-settentrionali, tra cui Francia, Germania, Danimarca e Svezia.

Secondo le previsioni, parte della nube che dalla Francia si sta estendendo lungo la costa settentrionale della Spagna potrebbe raggiungere il Mediterraneo nella giornata di martedì, interessando il versante nord-occidentale della Sardegna, dove tuttavia al momento si prevede un impatto minimo sull’inquinamento atmosferico superficiale. Nelle immagini satellitari è inoltre visibile la colonna di anidride solforosa emessa dall’Etna, in Sicilia, che i venti tendono a spingere verso sud.

Parte della nube di anidride solforosa che sta attraversando l'Europa potrebbe raggiungere il Mediterraneo a partire dalle prime ore di martedì 27 agosto, interessando inizialmente il versante nord-occidentale della Sardegna / Credit: Windy.com