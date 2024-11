video suggerito

Cos'è la nefrite e come si cura la malattia di cui ha sofferto Ennio Doris La nefrite è un'infiammazione dei reni: può avere diverse cause e colpire deve regioni dei reni. Quando la causa della nefrite è un'infezione batteria si parla di nefrite batterica o pielonefrite: tra i sintomi della forma acuta rientrano dolore e gonfiore addominale, febbre, cistite e difficoltà a urinare.

La nefrite è una forma di infiammazione di uno o di entrambi i reni e può interessare diverse parti dell'organo: le pelvi renali, i glomeruli, i tubuli o il tessuto interstiziale renale. Quando la causa della nefrite è un'infezione batteria si parla di nefrite batterica o pielonefrite. La nefrite può manifestarsi con diversi sintomi, anche in base alla regione del rene colpita. Tra i più comuni ci sono nausea, dolore, febbre, cistite, presenza di proteine (proteinuria) o di sangue (ematuria) nelle urine.

Quando aveva 10 anni, Ennio Doris, il fondatore di banca Mediolanum, tra i più grandi imprenditori italiani degli ultimi decenni, contrasse una forma di nefrite che lo costrinse a letto per circa un anno. Da adulto – spiega la fondazione a lui dedicata – finì per considerare quell'evento un "vero e proprio colpo di fortuna". Dovendo stare fermo a letto, si rifugiò nei libri, inoltre, proprio a fronte di questo episodio, i medici sconsigliarono ai suoi genitori di farlo lavorare – da bambino Doris sognava di diventare mediatore di bestiame – e così iniziò il suo percorso negli studi, che lo portò a rivoluzionare la finanza, com'era concepita in quegli anni in Italia.

Quali sono i sintomi

Con il termine generico di "nefrite" si indica un generico stato di infiammazione dei reni. Esistono infatti diverse forme di nefrite, in base alla causa o alla parte del rene interessata. Un elenco di sintomi potrebbe quindi risultare molte generico, ma tra i sintomi più comuni di questa condizione ci sono sicuramente:

Febbre

Brividi

Gonfiore e dolore addominale

Perdita di peso

Malessere generale

Presenza di proteine nelle urine

Presenza di sangue nelle urine

Nausea

Difficoltà ad urinare

Cistite

Le diverse tipologie della malattia

L'infiammazione dei reni può essere causata da diversi fattori. Principalmente però è la conseguenza di un'infezione virale o batterica, oppure può essere dovuta all'esposizione a delle tossine.

Quando la nefrite è dovuta a un'infezione batterica prende il nome di pielonefrite. Questa può interessare uno o entrambi i reni e anche le pelvi renali. Come spiega il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, si tratta delle due cavità in cui si raccolgono le urine. La pielonefrite può essere inoltre acuta o cronica: mentre la forma acuta è più dolorosa, con febbre, mal di schiena, nausea e vomito, la forma cronica invece causa sintomi meno intensi ma può avere conseguenze più gravi.

Le cause della nefrite

Nel caso di pielonefrite, in genere, spesso la causa è un'infezione che parte delle vie urinarie – spiega il Manuale MSD – che, se non curata e bloccata, può arrivare ai reni. In altri casi, l'infezione si genera direttamente nei reni per la presenza di batteri nel flusso sanguigno.

Nel 90% dei casi di infezione renale, il batterio responsabile è il comunissimo Escherichia coli, che si trova nell'intestino umano. In caso di infezione, il batterio responsabile normalmente parte dall'area genitale, procede nell'uretra e nella vescica, fino a raggiungere i reni. In genere, questo non succede perché è il flusso della vescica stesso ad allontanare i microrganismi dalla vescica e quindi dai reni. Tuttavia questo effetto protettivo può venire meno in presenza di un blocco che ostruisce il flusso urinario, come un calcolo renale o la prostata ingrossata.

Come capire se i reni funzionano bene: gli esami

Se si sospetta una pielonefrite, si procede con gli esami delle urine con urinicoltura per accertare la presenza e il tipo di batteri. A volte si può ricorrere agli esami del sangue per controllare i livelli di globuli bianchi, che possono indicare l'infezione in caso di presenza oltre la soglia considerata normale, o eventuali batteri nel sangue o il funzionamento dei reni.

A volte si può ricorrere anche alla diagnostica per immagini, ad esempio in presenza di coliche renali intense o di mancata risposta al trattamento antibiotica.

Come si cura: la terapia

In generale, una volta accertata la presenza e il tipo di batteri responsabile dell'infezione, se è questa la causa della nefrite, si procede con la prescrizione di antibiotici, che vanno assunti esclusivamente sotto indicazione e monitoraggio del medico. Dopo la terapia, in genere, il medico può prescrivere nuovamente le analisi delle urine per verificare l'avvenuta eliminazione del batterio responsabile. A volte, se all'origine della nefrite c'è un'ostruzione dovuta a difetti o problemi nelle vie urinarie, può essere necessario sottoporsi a un'intervento chirurgico.