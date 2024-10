video suggerito

Cos'è la dissezione dell'aorta, la malattia che ha quasi ucciso Red Canzian dei Pooh: perché può essere fatale Red Canzian dei Pooh ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di una dissezione dell'aorta. Si tratta di un evento che determina una lacerazione nella parte dell'aorta e si manifesta con un dolore improvviso e lancinante. Quali sono i fattori di rischio più comuni e perché può rivelarsi fatale.

"Sentii una bomba nel petto, dissezione dell’aorta. Il 40% muore prima di arrivare in ospedale, io fui fortunato". In un'intervista al Corriere della Sera Red Canzian ha raccontato con queste parole quella volta in cui "beffò la morte". Quella che colpì nel 2015 il bassista dei Pooh è infatti una malattia potenzialmente fatale, come spiega il Manuale Msd, un autorevole fonte di informazione medica. L'Osservatorio Malattie Rare aggiunge che è una delle cause di morte cardiaca improvvisa.

La dissezione dell'aorta si verifica quando "lo strato interno della (tonaca) della parete aortica si lacera e si separa dallo strato intermedio della parete stessa". Questo evento può avere diverse cause, ma la più comune è l'ipertensione, quella che comunemente chiamiamo pressione alta, un problema molto diffuso: ne soffre circa il 30% della popolazione mondiale. Vi lasciamo qui un nostro approfondimento sul tema.

Cos'è e quali sono i sintomi della dissezione dell'aorta

Red Canzian ha raccontato di aver sentito un dolore improvviso e molto intenso, come "una bomba nel petto". L'evento che lo ha colpito, la dissezione dell'aorta o dissezione aortica, si manifesta infatti proprio così, con un dolore lancinante che il paziente avverte da un momento all'altro. In genere, questo dolore interessa il torace, ma può estendersi anche alla schiena, nell'area tra le scapole.

La dissezione si verifica nell'aorta toracica, cioè la porzione dell'aorta che attraversa il torace e quindi anche il cuore. L'aorta è l'arteria principale del nostro corpo, che insieme alle altre arterie sistemiche – spiega Fondazione Humanitas – svolte il compito fondamentale di trasportare il sangue ossigenato dal cuore a tutti gli organi e i tessuti del corpo.

Cosa causa la dissezione dell'aorta

La dissezione dell'aorta si verifica quando la tonaca, la parte interna della parete aortica, si lacera: questo permette al sangue di entrare nella lacerazione e separare lo strato intermedio della tonaca dalla parte esterna. In sostanza si crea un nuovo canale non funzionale all'interno della parete, anche detto "falso lume". Questo estendendosi lungo l'aorta "può chiudere i punti in cui una o più arterie si diramano dall’aorta, ostruendo il flusso sanguigno", prosegue il Manuale Msd.

La dissezione aortica può determinare una serie di possibili complicanze, come ictus, infarto, insufficienza renale, oltre a danni ai nervi e al midollo spinale, in base a quali arterie vengono ostruite.

Il legame con la pressione alta

L'Osservatorio Malattie Rare spiega come questa malattia abbia due principali concause, ovvero "l'ipertensione arteriosa sistemica e una debolezza intrinseca della parte aorta". Questa debolezza può essere senza una causa nota oppure determinata da malattie ereditarie del tessuto connettivo-elastico.

Esiste un registro internazionale, fondato nel 1996 ed esteso a 13 paesi in tutto il mondo, che raccoglie i casi di dissezione aortica nota: l'International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD). Secondo i dati contenuti al suo interno, l‘ipertensione o pressione alta sistemica rappresenta infatti il principale fattore di rischio (lo è per il 76% delle persone colpite), seguito da aterosclerosi (27%) e aneurisma (16%).

Chi è più a rischio

Secondo i dati, le persone più a rischio sono quelle tra i 40 e i 70 anni. L'età media è di 63 anni. Tuttavia, la percentuale di eventi di questo tipo non è la stessa nei due sessi: gli uomini sono tre volte più colpiti delle donne.

Nelle persone più giovani la pressione alta non è il fattore di rischio principale: in questa fascia di età infatti la dissezione dell'aorta è più spesso causata da malattie pregresse. Tra queste ci sono patologie del tessuto connettivo, anomalie congenite del cuore e dei vasi sanguigni e arteriosclerosi. Possono avere un ruolo anche eventuali incidenti che causano un trauma alla parte arteriosa.

Come si cura la dissezione aortica

Nel caso del bassista dei Pooh – come lui stesso ha raccontato – i medici sono intervenuti inserendo una protesi. In caso di dissezione aortica, infatti la terapia può basarsi su un uso combinato di famarci e, qualora possibile, intervento chirurgico. Dopo il ricovero in terapia intensiva, la persona colpita da questo evento riceve i farmaci necessari per ridurre la frequenza cardiaca e la pressione così da garantire un apporto sufficiente di sangue al cervello, cuore e reni. Qualora i medici ritengano opportuno intervenire chirurgicamente, si procede asportando la sezione dell'aorta lacerata e inserendo una protesi sintetica.