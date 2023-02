Cosa sono le strane linee di luce avvistate nel cielo notturno delle Hawaii L’inquietante sequenza di raggi laser è stata recentemente catturata in video collegato a un telescopio sulla vetta più alta delle Hawai. Ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Aiello

La sequenza di luci laser catturata da

Una telecamera collegata a un telescopio sulla vetta più alta delle Hawaii ha recentemente catturato un inquietante video di una sequenza di raggi laser che ha attraversato il cielo notturno per poco più di un secondo. Le lunghe linee di luce verde brillante, risultate perpendicolari rispetto alla superficie terrestre, sono apparse lo scorso 28 gennaio, lampeggiando una ad una in rapida successione.

Come mostrato nel filmato ottenuto dalla Subaru-Asahi Star Camera, la telecamera di proprietà dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ) e dell’agenzia di stampa giapponese Asahi Shimbun che viene utilizzata per il live streaming del cielo notturno dal telescopio Subaru sul Mauna Kea, le strane linee laser sono state avvistate poco prima delle 2:00 di notte. Una successiva elaborazione ha evidenziato che le linee erano parallele e perfettamente distanziate tra loro in uno schema che ha ricordato la pioggia di codice verde che scorre sullo schermo durante i film di Matrix. Ma anziché essere un problema tecnico di una realtà virtuale, gli esperti ritengono che la sequenza laser provenga da un veicolo spaziale della NASA.

Nello specifico, i raggi laser sarebbero stati emessi da un dispositivo a bordo del satellite ICESat-2 della NASA, secondo quanto comunicato dai funzionari del NAOJ su Twitter. Il satellite, parte dell'Earth Observing System dell’Agenzia spaziale americana, tiene traccia dei cambiamenti nella criosfera – la porzione variabile di superficie terrestre coperta o intrisa di acqua allo stato solido, come neve, ghiaccio marino, ghiaccio di laghi e fiumi, iceberg, ghiacciai, calotte glaciali, piattaforme di ghiaccio e permafrost – e della copertura nuvolosa causata dal cambiamento climatico.

Per fare ciò, ICESat-2 integra uno strumento, chiamato Advanced Topographic Laser Altimeter System (ATLAS), che utilizza dei raggi laser per determinare la distanza di una superficie, misurando il tempo necessario alla luce riflessa per tornare al ricevitore. La sequenza osservata sulle Hawaii sarebbe dunque il risultato di alcuni di questi impulsi laser, ognuno dei quali è composto da circa 20 trilioni di fotoni.

L’insolito spettacolo non è l’unico effetto di luce catturato dalla Subaru-Asahi Star Camera nell’ultimo mese. Lo scorso 18 gennaio, ha avvistato un “vortice” a forma di galassia a spirale che si era rapidamente mosso sopra Mauna Kea. Gli esperti in seguito hanno scoperto che la spirale luminosa era il risultato della luce solare che brillava attraverso una nuvola di carburante per razzi congelato, che era stata espulsa da un razzo SpaceX, poco dopo aver dispiegato un satellite GPS militare e prima che tornasse a schiantarsi sulla Terra.