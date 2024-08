video suggerito

Cosa dice lo studio su diabete e dieta ricca di carne e perché gli esperti mettono in dubbio i risultati Un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Lancet Diabetes and Endocrinology collega il consumo di carne (anche il pollo) allo sviluppo di diabete di tipo 2, ma alcuni dei massimi esperti in dietologia e nutrizione stanno mettendo in guardia dai limiti dell'analisi: "Dati mancanti e nessun nesso causale".

A cura di Valeria Aiello

Sta facendo discutere un nuovo studio che collega una dieta ricca di carne (carni rosse, lavorate e pollo) a un rischio più elevato di diabete di tipo 2, la forma di diabete più comune tra gli adulti . Secondo l'analisi, pubblicata sulla rivista The Lancet Diabetes and Endocrinology , un consumo regolare di carni rosse e lavorate aumenterebbe del 10-15% il rischio di diabete , mentre il pollo dell'8%. Ma alcuni dei massimi esperti in dietologia e nutrizione stanno mettendo in guarda dai risultati della ricerca, evidenziando i limiti dell'analisi .

Lo studio su diabete e dieta ricca di carne

“ Il consumo di carne, in particolare carne lavorata e carne rossa non lavorata, è un fattore di rischio per lo sviluppo di tipo 2 in tutte le popolazioni ”: è questo, in sintesi, quanto emerso dal nuovo studio dei ricercatori dell'Università di Cambridge che ha esaminato l'associazione tra una dieta ricca di carne rossa non lavorata, carne lavorata e pollame con il diabete di tipo 2, la condizione caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue dovuti a un'insufficiente produzione di insulina da parte del pancreas (deficit parziale di insulina) o un'alterazione del meccanismo d'azione dell'insulina (insulina-resistenza).

Nello specifico, lo studio ha evidenziato che su 1.966.444 adulti coinvolti nei diversi studi, si sono verificati 107.271 casi di diabete di tipo 2 in un periodo di 10 anni, e che un maggior consumo di ciascuno dei tre tipi di carne era associato a una maggiore incidenza di diabete di tipo 2 . In termini di rischio:

il consumo di 100 grammi/giorno di carne rossa non lavorata aumenta del 10% il rischio di diabete di tipo 2

il consumo di 50 grammi/giorno di carne lavorata del 15%

il consumo di 100 grammi/giorno di pollame dell'8%.

Gli esperti mettono in dubbio i risultati

Come noto, il consumo eccessivo di carne è dannoso per la salute, ha un impatto sui livelli di colesterolo e può essere un fattore di rischio per l'insorgenza di alcuni tumori . La nuova analisi, che combina i dati di diversi studi in tutto il mondo , suggerisce anche un'associazione con l'insorgenza del diabete “ma non è in grado di dimostrare un nesso causale tra il consumo di carne e il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 – ha affermato il dottor Duane Mellor, dietista non coinvolto nello studio e portavoce della British Dietetic Association – . Mostra solo un'associazione con un rischio aumentato ”. L'esperto ha anche spiegato che alcune recenti ricerche hanno messo in luce un meccanismo biologico plausibile che associa l'assunzione di ferro eme (la forma di ferro che si trova nei cibi di origine animale) e il rischio di insulino-resistenza mediato da altri marcatori biologici collegati al rischio di diabete di tipo 2.

“Tuttavia, sebbene gli autori (della nuova analisi, ndr) abbiano cercato di controllare altri fattori di rischio associati a un rischio aumentato di sviluppare diabete di tipo 2, tra cui avere un peso corporeo più ascensore, fumare, bere alcolici, un basso consumo di verdure, a causa di dati mancanti negli studi, non sono stati in grado di spiegare l'effetto della storia familiare , dell'insulina-resistenza o della circonferenza della vita, che sono più fortemente associati al rischio di sviluppare il diabete rispetto a molti dei fattori di rischio che sono stati presi in considerazione – ha aggiunto l'esperto – . È quindi possibile che l'aumento del rischio associato all'assunzione di carne rossa e lavorata possa essere il risultato di questi altri fattori confondenti di cui l'analisi non è stata in grado di tenere conto ”.

Un altro problema, sostengono gli esperti, è che l'analisi non ha fatto distinzioni tra qualità e tipo di carne. “Alcune carni lavorate sono il prosciutto di Parma e il prosciutto cotto che si trovano in gastronomia e che probabilmente sono preparati con meno conservanti rispetto alle fette di carne ultra-lavorata che si trovano nei banchi del supermercato – ha sottolineato il dottor Giles Yeo, esperto di obesità presso l'Università di Cambridge – . Lo studio ha evidenziato anche un piccolo aumento del rischio di diabete legato al consumo quotidiano di pollo, ma non sappiamo come è stato cucinato: gli autori non hanno fatto distinzioni tra pollo fritto e arrosto cucinato in casa. Potrebbe esserci qualcosa nel processo di cottura che sta dietro al collegamento, piuttosto che la carne in sé”.

Infine, osserva il dott. Yeo, gli autori non sono stati chiari neanche sulla quantità di carne consumata al giorno rispetto agli anni di studio. “Probabilmente ci vorranno alcuni anni, forse anche 10, per vedere aumentare il rischio di diabete. Ma sono pochissime le persone che mangiano due fette di prosciutto al giorno per 10 anni”.

D'altra parte, l'analisi ha messo in luce come il consumo di carne generalmente superi le linee guida dietetiche in tutto il mondo. “Le attuali raccomandazioni sono di ridurre l'assunzione di carne rossa e lavorata e i risultati di questo studio sono comunque in linea con tali raccomandazioni – ha osservato la dottoressa Hilda Mulrooney, docente di nutrizione e salute presso la London Metropolitan University – . L'analisi non mostra il nesso causale (tra consumo di carne e insorgenza di diabete, ndr) e i potenziali collegamenti tra l'assunzione di pollame e il rischio di diabete di tipo 2 rimangono poco chiari. È però anche vero che la sostituzione di carne rossa e lavorata con pollame ha comportato un rischio ridotto di sviluppare diabete di tipo 2 nello studio condotto dagli autori. Anche le attuali linee guida dietetiche raccomandano di sostituire carni rosse e lavorate con carni come il pollame, oltre a ridurre il consumo complessivo di carne utilizzando alternative come piselli, fagioli, lenticchie e tofu ”.