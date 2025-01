Come le fibre possono ridurre il rischio di tumore: uno studio svela un meccanismo chiave

video suggerito

Mangiare regolarmente alimenti ricchi di fibre è fondamentale per la nostra salute, soprattutto per il corretto funzionamento del sistema gastrointestinale. Anche a fronte dell'aumento dei casi di cancro al colon nella popolazione dei Paesi Occidentali, con un abbassamento dell'età media di prima insorgenza, un gruppo di ricercatori della Stanford University ha voluto indagare meglio come le fibre agiscano sul microbioma intestinale, ovvero l'insieme dei batteri, buoni e cattivi, che abitano l'intestino.

Il legame tra alimentazione e microbioma intestinale è il motivo per cui un altro recente studio ha definito una dieta ricca di vegetali la migliore possibile per la nostra salute.

Il ruolo delle fibre

Da tempo infatti gli scienziati sospettavano che le fibre, agendo sul microbioma intestinale, potessero influenzare indirettamente l'espressione genica. Siamo nell'ambito dell'epigenetica: ovvero quel ramo della genetica che studia come i fattori ambientali, tra cui l'alimentazione, possa produrre dei cambiamenti genetici (o meglio nell'espressione dei geni) senza modificare direttamente la sequenza del DNA. Ora, secondo questo nuovo studio, non solo questo legame è stato confermato, ma sembra anche essere la ragione della funzione antitumorale svolta da molti alimenti ricchi di fibre.

Quando le fibre finiscono nell'intestino, queste agiscono sul microbioma intestinale, ovvero sui batteri che lo compongono. Tra le altre cose, una volta digerite, le fibre attivando la produzione di acidi grassi a catena corta, tra cui il propionato e il butirrato (o acido butirrico). Nei diversi step dello studio, uno su topi e un altro sulle cellule umane di tumore al colon trattate e non, i ricercatori della Stanford University hanno visto che questi composti producevano dei cambiamenti epigenetici in alcuni geni che svolgono un ruolo chiave nei meccanismi alla base della vita cellulare, ovvero la crescita, la differenziazione e il trasporto ionico delle cellule. Proprio questi processi – spiegano gli autori – sono "importanti per interrompere o controllare la crescita cellulare incontrollata che è alla base del cancro".

Inoltre, dalla ricerca è emerso che "nelle cellule tumorali, il butirato e, in misura minore, il propionato hanno dimostrato di avere proprietà antiproliferative", un elemento che potrebbe indicare un possibile meccanismo terapeutico nella regolazione della crescita delle cellule. Non solo, secondo i ricercatori questo "legame diretto" rintracciato tra i sottoprodotti della digestione delle fibre e le modificazioni della funzione genica in grado di promuovere un'azione antitumorale potrebbe interessare non solo l'intestino, ma tutto il corpo, dato che questi acidi grassi a catena corta vengono sì prodotti nell'intestino, ma vengono poi trasportati anche altrove.