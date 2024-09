video suggerito

Alcuni tumori sono più frequenti nelle persone più alte: come è possibile I tumori al pancreas, all’intestino, all’utero e alle ovaie, ma anche alla prostata, al rene, alla pelle (melanoma) e al seno sono più probabili nelle persone più alte: ogni 10 centimetri in altezza, il rischio aumenta di circa il 16%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcuni tumori sono più frequenti nelle persone più alte: forti prove della correlazione tra maggiore altezza in età adulta e aumento del rischio di cancro sono state segnalate dal World Cancer Research Fund International, secondo cui i tumori al pancreas, all’intestino, all’utero e alle ovaie, ma anche alla prostata, al rene, alla pelle (melanoma) e al seno sono più probabili nelle persone più alte.

L’UK Million Women Study, uno studio che ha indagato su queste associazioni valutando la salute di quasi 1,3 milioni di donne in 10 anni, ha evidenziato che, per 15 su 17 tumori esaminati, la probabilità cresce all’aumento della altezza: in particolare, l’analisi mostra che ogni 10 centimetri di altezza, il rischio aumenta di circa il 16%. Un incremento simile è stato riscontrato negli uomini. Anche un altro ampio studio, che ha valutato l’altezza raggiunta in età adulta rispetto al rischio di cancro in oltre 22 milioni di persone, ha mostrato che 22 tumori su 23 si verificano più comunemente nelle persone più alte rispetto a quelle più basse.

“La relazione tra altezza e rischio di cancro è stata riscontrata in diverse etnie e persone con livelli di reddito differenti, nonché in studi che hanno esaminato i geni che predicono l’altezza” hanno precisato la professoressa Susan Jordan, docente in epidemiologia presso l’Università del Queensland e la ricercatrice Karen Tuesley in un articolo su The Conversation, in cui hanno spiegato le possibili ragioni del legame tra cancro e altezza.

Leggi anche Tumori in aumento nei giovani, Generazione X e Millennials più a rischio per 17 tipi di cancro

Perché alcuni tumori sono più frequenti nelle persone alte

Il motivo per cui le persone più alte in età adulta hanno una maggiore probabilità di sviluppare alcuni tipi di tumore non è ancora completamente compreso, ma ci sono almeno due ipotesi che possono spiegare l’aumento del rischio. Una prima teoria, non applicabile a tutti i tumori ma solo a quelli per cui le dimensioni dell’organo colpito dipendono direttamente dalle dimensioni corporee, si basa sull’evidenza secondo cui una persona più alta ha un maggior numero di cellule.

“Un soggetto alto ha probabilmente un intestino più lungo, con più cellule e quindi un potenziale maggiore di accumulare danni al DNA – osservano Jordan e Tuesley – . Una persona con più cellule nel corpo avrà più divisioni cellulari e quindi potenzialmente più probabilità che si sviluppi un cancro in una di esse”.

L’ipotesi secondo cui avere più cellule sia la ragione che porterebbe le persone più alte a sviluppare più frequentemente il cancro potrebbe spiegare in certa misura perché gli uomini hanno maggiori probabilità di sviluppare alcuni tipi di tumore rispetto alle donne, ma non spiega in modo esaustivo le associazioni che non sono legate a quegli organi le cui dimensioni non dipendono strettamente dall’altezza.

“Ad esempio, le donne più alte non hanno necessariamente un seno o delle ovaie più grandi” fanno notare Jordan e Tuesley, premettendo che un’altra ragione alla base della relazione potrebbe risiedere nei livelli di un ormone, chiamato fattore di crescita simile all’insulina 1 (IGF-1). “Questo ormone aiuta i bambini a crescere e poi continua ad avere un ruolo importante nel promuovere la crescita e la divisione cellulare negli adulti. Tuttavia, alcuni studi hanno scoperto che le persone con livelli di IGF-1 più alti della media hanno un rischio maggiore di sviluppare cancro al seno o alla prostata”.

Anche in questo caso, le alterazioni nei livelli di IGF-1 non sono sufficienti a spiegare perché l’aumento probabilità di sviluppare i diversi tipi di tumore per cui è stato osservata una maggiore incidenza all’altezza. “È probabile che entrambi i fattori, ovvero sia un maggior numero cellule, sia livelli di IGF-1 più alti, svolgano in ruolo – ritengono Jordan e Tuesley – . Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere davvero perché le persone più alte si ammalano più frequentemente di cancro e se queste informazioni possano essere utilizzate per prevenire o addirittura curare i tumori”.

Cosa dovrebbero fare le persone più alte

L’altezza che si raggiunge in età adulta è qualcosa che non possiamo modificare, ma ci sono molti altri aspetti della vita quotidiana su cui possiamo intervenire per ridurre il rischio di cancro: in termini di stile di vita, possiamo infatti seguire una dieta sana, praticare attività fisica regolarmente, tenere sotto il controllo il peso e fare attenzione al sole, evitando di esporci nelle ore più calde e applicando sempre la protezione.

Tutti questi fattori possono infatti contribuire a diminuire il rischio di cancro. “Ancora più importante è limitare il consumo di alcolici e, soprattutto, non fumare – hanno concluso le esperte – . È inoltre possibile partecipare a programmi di screening che consentono di individuare precocemente i tumori, in modo da poterli curare con successo”.