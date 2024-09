video suggerito

A 13 anni Ruarcc ha creato un robot che sa risolvere il cubo di Rubik: come funziona Combinando delle costruzioni con un codice di programmazione, Ruarcc, uno studente dell’Irlanda del Nord, è riuscito a realizzare un piccolo robot che riesce a risolvere qualsiasi combinazione del rompicapo più famoso al mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Erno Rubik aveva 20 anni quando inventò il cubo che lo ha reso famoso in tutto il mondo. A poco più della metà dei suoi anni, un giovanissimo studente di Belfast, nell'Irlanda del Nord, ha appena inventato un robot in grado di risolverlo.

A vederlo sembra un ammasso di costruzioni messe insieme senza un particolare senso, invece è un piccolo tesoro di robotica, le cui capacità appaiono ancora più sorprendenti se si pensa che a inventarlo è stato un ragazzino di 13 anni.

Un robot fatto di costruzioni

Quando Ruarcc – questo è il nome del piccolo inventore – è tornato a scuola, il St Malachy's College, con il suo progetto, perfino la sua stessa insegnate, Clare McGrath, non credeva che il robot avrebbe funzionato, ma quando lo ha visto all'opera non ha potuto fare altro che ricredersi.

Ruarcc frequenta un hub di tecnologia digitale creativa, un progetto avviato dalla sua scuola, solo l'anno scorso. La sua missione è quella di sviluppare la creatività dei ragazzi e ragazze, incanalandole in competenze digitali, attraverso corsi mirati, come quello in programmazione di robot attraverso i Lego, le costruzioni con cui da generazioni i bambini si divertono a inventare e a costruire giochi e personaggi ogni volta diversi.

Come riesce a risolvere il cubo di Rubik

Un giorno l'insegnante di Ruarcc ha voluto lanciare alla classe una sfida. Ha dato ai suoi studenti la possibilità di portare a casa i kit utilizzati a scuola, con un solo compito: "Costruite quello che volete, impressionatemi". Non sappiamo cosa hanno realizzato i suoi compagni, ma sicuramente Ruarcc è riuscito nella missione.

Il suo robot riesce a risolvere qualsiasi combinazione del cubo di Rubik – qui il suo inventore a svelato a Fanpage che esiste solo un modo per risolverlo – attraverso la codifica basata su blocchi. Stando a quanto ha spiegato la sua insegnante alla Bbc, il piccolo robot di Ruarcc utilizza 5.000 linee di codice Python e riesce a risolvere qualsiasi variazione utilizzando dei sensori che rilevano i colori dei mattoncini.

Il codice Python, per chi non ha troppo familiarità con questo mondo, è in realtà un linguaggio di programmazione ad alto livello molto noto, utilizzato per una grande varietà di compiti: è un linguaggio objects-oriented, ovvero orientato agli oggetti, e viene impiegato in moltissimi ambiti IT e non solo.

Ruarcc, che intanto ha già chiaro di volere continuare a lavorare con la programmazione, sognando un giorno una carriera in questo settore, ha raccontato di essere davvero soddisfatto della sua prima piccola, grande invenzione.