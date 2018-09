Mega tamponamento sul'A4 questa mattina verso mezzogiorno e autostrada chiusa per circa un'ora. E' successo all'altezza del casello di Desenzano (tra Brescia e Verona) sulla carreggiata Est in direzione Venezia. Nello scontro, che ha coinvolto un mezzo pesante e sei automobili, sono rimaste ferite undici persone per fortuna in modo non grave. Tra i coinvolti anche un neonato, e due bambine di 4 e 9 anni. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto Pediatrico del Civile. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni per permettere la rimozione dei numerosi mezzi coinvolti in sicurezza. Sette le ambulanze giunte sul posto, più un'auto medica. La situazione è tornata alla normalità solo dopo circa tre ore dal tamponamento.