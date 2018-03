Dall’India arrivano notizie di nuovi, terribili, episodi di violenze ai danni di bambine. Secondo quanto scrive oggi l’agenzia di stampa Pti l’ultimo episodio si è consumato mercoledì sera a Preet Vihar, quartiere orientale di New Delhi. La vittima di violenza è una bambina di appena un anno. A violentarla sarebbe stato un vicino di casa che avrebbe approfittato di un momento di distrazione della mamma della piccola. Secondo quanto riportato dai media locali, la polizia ha reso noto che la bambina era seduta fuori dalla sua casa mentre la mamma era impegnata all’interna in faccende domestiche. In quella occasione un vicino, un uomo di nome Aslam, avrebbe portato la piccola nella sua stanza e lì l’avrebbe violentata. Il presunto responsabile dello stupro è stato arrestato poco dopo, quando la madre della vittima si è presentata in commissariato per denunciarlo.

Un altro caso di violenza su una bimba di 12 anni – Ma quello di Preet Vihar non è l’unico episodio segnalato di violenza degli ultimi giorni. Sempre nella capitale indiana, ma nel quartiere sudoccidentale di Vasant Kunj, un’altra bambina è stata aggredita sessualmente da un uomo. La vittima in questo caso ha dodici anni: sarebbe stata stuprata da un vicino di casa che si è introdotto in casa sua quando era sola. Il presunto stupratore è stato arrestato.

I numerosi casi di stupri in India – Ogni anno in India vengono registrati circa 40000 casi di stupro, secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi, ma il numero effettivo dei casi di violenza probabilmente è molto superiore. Poche settimane fa sono stati arrestati, nel Bengala Occidentale, due uomini di 50 e 54 anni sospettati di aver partecipato a uno stupro collettivo di una giovane donna che, dopo la violenza, è finita in ospedale in gravi condizioni. Il gruppo l'ha rapita durante una sagra di paese, l'ha trascinata in un campo e violentata, anche con una spranga di ferro. La donna è stata ritrovata dopo diverse ore, nuda, ricoperta di sangue e in stato di choc.