Penny è incinta del suo quinto figlio ma continua ad arrotolarsi sigarette e a fare uso intenso di eroina e metanfetamina Ice come se nulla fosse e nulla potesse accadere al feto che porta in grembo. Penny infatti è una tossicodipendente pesantemente trasformata dalla droga che ormai per lei è come ossigeno: le serve ogni giorno, tutti i giorni. Stiamo parlando di una donna australiana di Morwell che purtroppo come tante altre vittime della droga non trova un aiuto concreto tra istituzioni e organizzazioni locali, nonostante sia incinta e bisognosa di cure. A chi le chiede cosa direbbe a quelli che saranno scioccati al pensiero di una donna incinta che fuma e si droga, lei risponde che non possono capire perché vengono da un'altra storia familiare.

"Alcune persone sono state cresciute senza droghe, senza violenza domestica, senza persone che bevono ogni giorno. È una vita completamente diversa e non potrebbero mai capire quello che ho subito io" ha spiegato la donna , raccontando: "Sono stata a contatto con la droga per molti anni della mia vita. Ho visto mia madre e mio padre farne uso ed ero una utilizzatrice di eroina già a nove anni. Questo è tutto quello che ho vissuto nella mia vita e tutto ciò che ho conosciuto, tutto ciò che mi è stato mostrato".

"Mi è stata data la morfina per la prima volta quando aveva solo otto anni, e per un semplice mal di testa", ha rivelato Penny, "dopo di che non potevo più dormire senza farmaci e li usavo tutte le sere, poi diventa una necessità sempre più stingente. Poi non ti basta più e quindi ti rivolgi all'eroina e a tutto il resto e a qualsiasi altra cosa che ti fa stare meglio". A raccontare la sua storia è un documentario australiano girato nel Gippsland, una regione che si trova a est dello stato di Victoria, e trasmesso da una tv locale. Penny ha cercato di smettere al momento della sua prima gravidanza edè riuscita a resistere anche col secondo figlio ma poi è ripiombata nella droga col terzo e alla nascita del quarto il piccolo era già dipendente dall'eroina. "Hanno dovuto dargli la morfina ed è qualcosa che non vuoi vedere sul tuo bambino appena nato" ha ricordato la donna, concludendo: "Non voglio questa vita per il resto della mia vita, ho fatto questo per così tanti anni e ne sono stufa"