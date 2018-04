Stanchi dei "soliti" parchi giochi per ragazzi e bambini, in cui l'unica fonte di adrenalina sono montagne russe e giochi con l'acqua? In Brasile – per venire incontro ai gusti dei più adulti – ha aperto da pochi mesi ErotikaLand, un parco giochi aperto ai soli maggiorenni e soprattutto monotematico: al suo interno, infatti, tutti i giochi sono ispirati e dedicati al sesso, in tutte le sue "versioni". Ideato, progettato e finanziato dall'imprenditore brasiliano Mauro Morata, ErotikaLand si presenta come un parco assolutamente innovativo tanto da aver già attirato l'attenzione di migliaia di visitatori accorsi da tutto il Brasile, e non solo, per testare le giostre di nuova generazione a sfondo erotico, come autoscontri a forma di pene, un cinema porno 3D con sedili vibranti, ma anche un "treno di piaceri", oltre a piscine per nudisti, giganteschi sexy shop e ristoranti orgiastici.

Insomma, per gli appassionati del genere ErotikaLand rappresenta una tappa decisamente interessante; ancor più se si considera che presto potrebbe non essere necessario recarsi in Brasile: i suoi fondatori, infatti, hanno in progetto di aprirne una versione "mini" anche in Corsica, per l'esattezza nella regione di Baleone, dove potrebbero sorgere 3mila metri quadri di giochi erotici, oltre a un museo dedicato al sesso e in particolare alle pratiche in voga in Corsica. Sarà però necessario attendere ancora un po'; l'apertura del parco è prevista per settembre 2019. ErotikaLand Corsica si prefigge di attrarre visitatori da tutta Europa, e dovrebbe rappresentare anche un importante stimolo per l'economia per una delle aree dell'isola in maggiori difficoltà: intorno al parco, infatti, potrebbero sorgere cinema e sexyshop creando un interessante indotto economico. Naturalmente i primi a fregarsi le mani sono gli operatori turistici, che non vedono letteralmente l'ora di poter vendere pacchetti vacanze per ErotikaLand.