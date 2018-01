Un chirurgo cinese avrebbe chiesto ad una paziente di pagare una procedura aggiuntiva mentre veniva sottoposta ad un'operazione. Le autorità sanitarie hanno aperto un’indagine. Secondo quanto si legge su New Culture Daily, alla paziente 20enne, identificata come Jiang Meng, era stata diagnosticata un’erosione cervicale da un medico di un ospedale di Dalian, una città portuale nella provincia di Liaoning. Il dottore, di cui si sa il nome, Wang, avrebbe sollecitato la giovane ad un intervento chirurgico immediatamente, con la 20enne che ha acconsentito. Tuttavia, proprio mentre il chirurgo stava eseguendo la procedura – il rapporto non chiarisce se si trattava di Wang o di un altro medico – a Jiang sarebbe stato detto che era insorto un altro problema medico che necessitava di “attenzione urgente”.

Lo specialista ha poi chiarito alla 20enne sotto i ferri che quella specifica procedura aggiuntiva le sarebbe costata 1.860 yuan (circa 250 euro). Jiang avrebbe usato il suo account Pay di WeChat per pagare parte dell’operazione – aveva solo 600 yuan rimasti sul conto – per poi saldare successivamente, si legge nel rapporto. Dopo aver lasciato l'ospedale, Jiang, preoccupata per quanto gli era stato detto in sala operatoria, avrebbe cercato l’opinione di un medico in un altro ospedale. Quest’ultimo, che non è stato nominato, le ha detto che la seconda procedura non era necessaria, afferma il rapporto. Più tardi la ragazza ha scritto della sua esperienza su Weibo, l'equivalente cinese di Twitter, si legge sul portale di notizie Thepaper.cn. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta, ma stando a quanto si legge su New Culture Daily, un ex dipendente del primo ospedale avrebbe ammesso che “era una normale prassi per i medici richiedere sovraprezzi” per procedure e trattamenti durante gli interventi.