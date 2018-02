"Avevo da tempo sospetti su di lui perché diverse volte in cui sono venuti a casa mia i bambini avevano lividi e non hanno saputo spiegarmi perché. Ho provato a chiamare i servizi sociali, ma non hanno fatto nulla", è lo straziante racconto di un padre che ha visto il figlio di appena un anno ucciso dopo esser stato vittima di abusi da parte del nuovo compagno della madre. "È stato devastante, nessuno vuole tenere in braccio un bambino morto" ha dichiarato Joshua Townsend ai media statunitensi, aggiungendo: "Mi sento male perché come se tutti i segnali erano lì ma sono stati ignorati".

La tragedia in un'abitazione di Ramseur, nello stato della Carolina del Nord, dove il piccolo Ryker Baker è stato pestato fino a rimanere esanime a terra. Il piccolo, successivamente soccorso e trasportato al più vicino ospedale pediatrico, è morto poco dopo . Per la sua morte gli agenti hanno arrestato il compagno della madre, Dylon Kirkpatrick, ora accusato di abusi su minore e aggressione con un'arma mortale. "A quelli che si trovano nelle mia stessa situazione o sospetta qualcosa del genere, non ignoratelo, parlate, parlate perché potrebbe succedere anche a coi" ha avvertito. Townsend, concludendo: "Non possiamo tornare indietro, l'unico modo per ricordare al meglio e onorare Ryker è assicurarci ora che i suoi fratelli abbiano una vita migliore"