Stanco di sentire il cane della vicina di casa abbaiare ha preso il fucile che deteneva illegalmente e gli ha sparato. Per questo ieri mattina Fiore Carrino, un uomo di 62 anni di Porto Cesareo, è stato arrestato con l’accusa di porto abusivo di arma e munizioni, maltrattamenti di animale ed esplosione di colpi di arma da fuoco. Sarà giudicato con procedimento per direttissima. L’uomo, un agricoltore già noto alle forze dell’ordine, avrebbe premuto il grilletto per due volte puntando la canna del fucile in direzione di un Golden retriever che vive nell’appartamento confinante. L'animale aveva avuto la sola “colpa” di aver abbaiato insistentemente, e per questo è stato punito con un fucile calibro 16: il cane è stato colpito alla spalla sinistra ed è rimasto ferito. La padrona dell’animale, dopo aver sentito il colpo di arma da fuoco e il lamento, ha subito avvertito il 112. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina si sono messi subito al lavoro e allertato un veterinario per soccorrere l’esemplare di Golden retriever.

Il cane, fortunatamente, è riuscito a salvarsi malgrado il colpo di fucile gli fosse stato sparato a distanza così ravvicinata, con i pallini di piombo conficcatisi all’interno. I carabinieri si sono presentati alla porta di casa dell’uomo e, dopo aver perquisito il suo appartamento, hanno rinvenuto l’arma da fuoco utilizzata, con ancora il bossolo in canna oltre ad aver rinvenuto ulteriori 69 cartucce dello stesso calibro, il tutto illegalmente detenuto. Il 62enne è finito in manette.