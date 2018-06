Il Canada si appresta a legalizzare l'uso della marijuana per scopi ricreativi, diventando il primo paese membro del G20 ad assumere questa decisione: il provvedimento verrà messo ai voti nei prossimi giorni, poco prima della riunione del G7 che si svolgerà proprio a Toronto. “All’inizio sarà un po’ come vivere in una fiction scientifica”, ha commentato Benedikt Fischer, un esperto sull’uso di sostanze del più grande ospedale psichiatrico della capitale canedese. “È una cosa unica nel mondo, perché sta accadendo per la prima volta in un paese ricco. E quindi il mondo sta guardando solo noi”. Il voto, il cui esito positivo sembra scontato, è in effetti molto atteso: imprenditori e ricercatori si stanno da tempo interrogando sulle conseguenze della legalizzazione della cannabis a uso ricreativo sulla salute pubblica e sulla criminalità presente nel paese.

Dopo quella a scopo terapeutico, dunque, il grande paese americano è pronto a liberalizzare la marijuana a uso creativi a partire dal primo di luglio, data in cui potrà essere acquistata negli spacci statali dove si già si vendono alcolici ai maggiori di 19 anni. Con questa decisione il Canada si pone come pioniere tra i paesi antiproibizionisti. La legge intende dare un duro colpo al mercato nero aumentando parallelamente le entrate statali. Domenica a Saint John, nel New Brunswick, si incontreranno le 450 aziende ribattezzate dalla stampa canadese ‘i Giganti della Marijuana’ per il World Cannabis Congress. Nel dibattito si discuterà come commercializzare la cannabis, dovendo fare i conti con le imposizioni del governo. Il ministero della Salute canadese ha infatti chiesto che i pacchetti di marijuana siano di colore uniforme, senza immagini oltre al logo e a un avvertimento circa i danni alla salute.