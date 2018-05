in foto: Il 4 maggio è lo Star Wars Day.

Venerdì 4 maggio sarà un giorno molto importante per gli appassionati della saga diretta da George Lucas: in tutto il mondo si festeggia lo Star Wars Day. Un evento che ogni anno, in Europa e negli Usa, coinvolge migliaia di appassionati con parate, mostre, concerti ed eventi interamente dedicati agli eroi di Guerre Stellari. La ricorrenza nasce in modo molto particolare: ecco perché si festeggia lo Star Wars Day.

Un curioso gioco di parole

La scelta della data non è casuale, ed è molto curiosa: si basa su un gioco di parole, in lingua inglese, causato dall'assonanza fra la parola “force” e “fourth”: la celebre frase “May the Force be with you” si trasforma così, erroneamente, in “May the fourth be with you”. Quello che non tutti sanno è, però, che l'origine della frase non è nemmeno lontanamente vicina alla cultura di Guerre Stellari: la prima volta la frase "sbagliata" fu pronunciata a conclusione della campagna elettorale per Margaret Thatcher, nel 1979, come augurio per la prima donna ad essere eletta Primo ministro del Regno unito.

L'errore fu perpetrato perfino alla presenza di Lucas: il traduttore tedesco al suo fianco durante una trasmissione televisiva tradusse erroneamente il senso della frase in tedesco con “possa il 4 maggio essere con te”. Per non deludere proprio nessuno il Los Angeles City Council nel 2007 decreto che anche il 25 maggio venisse considerato uno Star Wars Day: questa volta, per celebrare il trentennale della prima proiezione del primo episodio della saga.

Gli eventi: da Leeds a Napoli

La giornata del quattro maggio è molto sentita in svariate parti d’Europa, e ormai da anni in Inghilterra si organizzano eventi e mostre dedicate alla famosa saga di Lucas: celebri sono l’annuale mostra organizzata a Leeds, in Inghilterra, e le iniziative attive presso il National Space Centre di Leicester .

Ma l’Italia non è da meno: quest’anno lo Star Wars Day avrà una location d’eccezione. Dal 4 al 6 maggio a partire da Piazza del Plebiscito di Napoli fino alla Reggia di Caserta, passando per il Museo Archeologico Nazionale, migliaia di appassionati potranno rivivere la fortunatissima saga attraverso varie iniziative. La più importante quella prevista al MANN fino a fine luglio: “MannHero: Gli eroi dall’antichità alle Guerre Stellari”, un particolare dialogo espositivo fra i miti antichi e la saga. Saranno centinaia di cosplayer radunati in Piazza del Plebiscito ad aprire questa fantastica iniziativa, gli stessi che sabato 5 maggio si sposteranno alla Reggia di Caserta per ripercorrere le suggestive location che fecero da sfondo alla saga del 1999.