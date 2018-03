Robert Bobroczkyi, classe 2000, è un ragazzo rumeno attualmente considerato il teenager più alto al mondo. Il giovane è alto infatti due metri e trentatré centimetri ed è diventato – sicuramente anche grazie alla sua statura – un giocatore di basket. Attualmente Robert, noto anche in Italia perché per oltre due anni è stato alla Stella Azzurra Roma, gioca per il liceo Spire Institute di Geneva, in Ohio. E di recente la promessa del basket americano ha deciso di prestarsi per un particolare esperimento. In un video realizzato da Chris Stonebraker per il canale Youtube MaxPreps, da anni impegnato a seguire i giovani talenti dello sport americano, il cestista più alto del mondo ha mostrato come fa un gigante come lui a entrare in una utilitaria. Nel video si vede che sono assolutamente necessarie un po' di manovre e il ragazzo non può evitare di “accartocciarsi” un po’, ma alla fine, anche con una buona dose di ironia, riesce a vincere la sfida.