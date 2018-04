Una vera e propria rivoluzione è in vista nel mondo del commercio e della grande distribuzione. Sei dei più grossi marchi di supermercati del Regno Unito infatti hanno appena annunciato di voler aderire alla campagna lanciata dal governo locale per abbattere la diffusione della plastica nella distribuzione di cibi e bevande. Non si tratta di una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione o almeno non solo di quella ma di una vera svolta che prevede in pochi anni il passaggio degli imballaggi dalla plastica a materiale completamente riciclabile o biodegradabile. Secondo quanto riportato dalla Bbc, sono ben 42 i rivenditori che hanno deciso di sposare la causa ambientalista per l'abolizione degli imballaggi tra cui colossi come Tesco, Sainsbury's, Morrison, Aldi, Lidl e Waitrosem, vale a dire quasi la totalità della grande distribuzione britannica.

L'idea è quella di raggiungere l'abolizione totale degli imballaggi in plastica entro il 2025 anche se al momento nessun piano pratico è stato diffuso. I supermercati che hanno aderito all'iniziativa infatti al momento non hanno fornito numeri certi e percentuali di riferimento per raggiungere l'obiettivo finale e del resto anche oggi non è dato sapere con certezza il quantitativo di packaging in plastica diffuso sui loro scaffali. Ovviamente si dovrà fare molto anche sul piano della ricerca di nuove soluzioni e su questo la potenza della grande distribuzione può essere fondamentale. Lo ha confermato anche il segretario britannico all'Ambiente, Michael Gove, ricordando che la ricetta può funzionare solo se istituzioni, imprenditori e consumatori lavorano insieme. Un altro passo fondamentale sarà coinvolgere i produttori per renderli disponibili a creare un packaging riciclabile. Entro l'estate saranno annunciati nuovi provvedimenti attuativi in materia con la speranza di avviare un circolo virtuoso che possa contenere tutto quel materiale che ormai sta soffocando il Pianeta.