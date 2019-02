Grave episodio nelle scorse ore a Gravina in Puglia dove all'apertura delle porte dello stadio per una partita ufficiale che doveva essere dedicata a ribadire la ferma condanna al razzismo nel calcio, ci si è ritrovati davanti a una serie di svastiche disegnate con vernice spray nera su gran parte dei muri della struttura. La scoperta è avvenuta poche ore prima della partita fra i padroni di casa della Fbc Gravina e i lucani del Francavilla, valida per il girone H del campionato di campionato di serie D. In realtà però l'episodio risalirebbe a diverse ore prima e in particolare alla notte tra sabato e domenica quando un gruppo di persone si è introdotto nell'impianto sportivo mettendo in atto l'insensato gesto.

Sul caso stanno ora indagando gli agenti del locale commissariato di polizia a cui spetta il compito sia di trovare i responsabili del gesto sia di capire se ci sia un collegamento proprio con la partita da disputare a cui la società di casa aveva dato il tema "Un calcio al razzismo. Lo sport ha mille colori". L'episodio è stato fermamente condannato dalla stessa dirigenza della squadra ma anche dal sindaco della città pugliese. "Sono dei teppisti nostalgici che amano vigliaccamente agire di notte. Una squadra di operai è già al lavoro mandata dalla Fbc Gravina a ripulire tutto. Anche le forze dell'ordine sono all'opera, impegnate a identificare i responsabili di questa infamia. Speriamo li prendano" ha dichiarato il primo cittadino Alesio Valente, aggiungendo: "Nel caso di processo ci costituiremo parte civile. La loro offesa non ci troverà silenti: Gravina democratica e antifascista non resterà in silenzio davanti a simili assalti. Isoliamo questa gente. Gravina, per fortuna, è un'altra cosa, ed è il momento di ricordarcelo".