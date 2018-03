Avete mai pensato a quanto i bambini possano apprezzare la compagnia dei loro genitori mentre giocano? E quanto possano restarci male quando mamma e papà gli fanno capire che hanno ben altro da fare che giocare insieme a loro? La reazione di questi bambini catturata da un video che in poche ore ha ottenuto sulla pagina Facebook di Fanpage.it oltre quattro milioni di visualizzazioni è commovente. Ai bambini è stato chiesto quanto tempo giocano con i loro genitori (con i genitori che, all’insaputa dei piccoli, ascoltano le loro risposte) e tutti hanno indicato come compagni di gioco fratelli e nonni, ma non appunto le mamme e i papà, quasi sempre impegnati a lavorare o a fare altro.

Le reazioni dei bambini sono commoventi – Ai piccoli viene dunque offerta la possibilità di convincere in 20 secondi i loro genitori a giocare con loro. C’è quindi chi promette di non “fare più i capricci” in cambio di un po’ di tempo con mamma e papà, chi promette di non mangiare più dolci, chi di non dire parolacce e chi addirittura chiede al papà di licenziarsi pur di trovare tempo per lui. Al “no” di mamma e papà le reazioni dei bambini sono commoventi. Ma fortunatamente il video ha un “lieto fine”: mamme e papà che raggiungono i loro figli e promettono di dedicare più tempo ai loro giochi.