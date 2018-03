Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a Genova Sampierdarena. Una donna di circa cinquanta anni avrebbe tentato il suicidio gettandosi da un ponte. La donna, da quanto si è appreso, è salita sul ponte della ferrovia, a pochi passi da un centro commerciale, scavalcando la rete di sicurezza e dopo pochi secondi in bilico si è gettata nel vuoto. Ma in quel momento sulla strada sotto al ponte stava passando un’automobile, una Fiat 500, guidata da una ragazza. L’aspirante suicida è finita sul suo parabrezza sfondando il vetro dell'auto. Chi ha assistito ai fatti ha immediatamente chiamato i soccorsi. La donna precipitata dal ponte è stata ricoverata: le sue condizioni sarebbero disperate. Illesa, ma in stato di choc, la ragazza che era alla guida della Fiat 500 e che si è ritrovata una persona sul parabrezza.

Testimoni hanno visto la donna salire sul ponte – Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani. Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto ma sembra forte l’ipotesi del tentativo di suicidio: diversi testimoni avrebbero infatti riferito alle forze dell’ordine di aver visto la donna salire sul ponte della ferrovia prima di scavalcare e gettarsi poco dopo nel vuoto.