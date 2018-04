È gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di martedì mattina a Massa, in Toscana. Un furgone è piombato improvvisamente su un gruppo di persone che stava aspettando l'arrivo del pullman per partire in gita, uccidendo due persone e ferendone altre tre. Il tragico impatto poco dopo le 5,30, quando fuori era ancora buio, in località Romagnano, lungo la strada Aurelia. Le vittime, un uomo e una donna avevano 81 e 75 anni e sembra stessero attraversando le strisce con altri membri della comitiva che da lì a poco sarebbe dovuta salire sul Pullman in direzione di Praga per una gita. Per la 75enne, presa in pieno dal mezzo adibito al trasporto di medicinali, non c'è stato nulla da fare e i medici del 118 hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto. L'uomo invece è stato portato in ospedale ma è morto poco dopo.

Ferita in maniera seria la moglie dell'uomo: la coppia era stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ambulanza al Nuovo ospedale delle Apuane di Massa, le loro condizioni erano apparse subito gravissime e l'81enne purtroppo è morto poco dopo. Ferito anche il conducente del furgone che è stato invece portato all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, i provincia di Lucca, con un trauma cranico e un forte stato di shock. Nello stesso ospedale anche un'altra donna della comitiva, colta da malore dopo l'incidente. Malore anche per uno dei soccorritori alla vista della scena ma fortunatamente non ha avuto bisogno dell'ospedale e si è ripreso dopo essere stato trattato sul posto. Sul luogo della tragedia oltre alle ambulanze del 118 anche la polizia stradale e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.