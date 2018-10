Inizia oggi 9 ottobre la stagione artistica dell'Ambasciata di Francia con lo spettacolo del musicista Gaspar Claus disegnato in real time da Francois Olislaeger intitolato "Ce qui tremble et brille au fond de la nuoti noire" (C’è chi trema e brilla nel fondo della notte scura). Il concerto approderà all'Institut français di Napoli e a quello di Firenze l'11 ottobre. I due artisti si affiancheranno nella realizzazione di una performance multimediale connubio tra musica e disegno che porterà gli spettatori a riscoprire le meraviglie della notte, delle stelle e del vento con la poesia visiva e la musicalità di due grandi autori.

La performance, inserita anche nella sezione Bibliothèques vivantes, riunisce gli elementi di un dispositivo magico attraverso il quale i due artisti fondono l’immaginario dei loro rispettivi strumenti. Il violoncellista la cui ombra viene proiettata su un grande schermo e, sul lato del palco, un disegnatore che crea una storia e un mondo in un delicato bianco e nero riportano agli spettatori la magia della notte, delle stelle e del vento ricondotte alla luce originaria dal tratto di un grande artista della matita e da un grande violoncellista.

François Olislaeger è artista visivo e performer grafico pubblicato dalle più importanti testate internazionali come Charlie Hebdo, Libération, Les Inrockuptibles e Internazionale. Nei suoi Carnets d’Avignon ha raccolto le illustrazioni delle giornate di ben 7 edizioni del Festival d’Avignone. Gaspare Claus è uno dei musicisti più eclettici e creativi della scena contemporanea, violoncellista versatile e improvvisatore creativo, passa con disinvoltura dalla musica contemporanea al flamenco e al pop moltiplicando le collaborazioni con artisti del calibro di Alvaro Soler. Con i violinisti Carla Pallone e Christelle Lassort forma il trio Vacarme. Da La nuit blanche del 2017 alla Philharmonie de Paris, dalla colonna sonora di Makala, film di Emmanuel Gras ai DJ set. Tutto ciò tra le sue mani si trasforma in un esercizio di rottura delle frontiere, ne è conferma il nuovo spettacolo con il grande disegnatore.