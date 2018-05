La proposta del capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, di tornare al voto (indicando anche una quasi irrealizzabile data, quella del 24 giugno) sembra al momento non ricevere il sostegno delle altre forze politiche. E viene criticata soprattutto dagli esponenti di Forza Italia che attaccano il M5s tacciandolo di egoismo e di mettere i propri interessi davanti a quelli del Paese. Anna Maria Bernini, capogruppo azzurra al Senato, commenta così le parole di Di Maio: “L’Italia non può più sopportare lo stallo politico e amministrativo in cui l’hanno precipitata gli egoismi ed i personalismi del M5s, che avrebbe voluto imporre un premier e un governo, di fatto monocolore, con un programma unilaterale scarsamente condivisibile e peraltro non votato dal 70% degli elettori”.

“Falliti tali tentativi – prosegue Bernini – la loro proposta di andare al voto senza alcuna valida prospettiva per il Paese suona ancora una volta egoista, irresponsabile e quindi irricevibile”. La capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama ribadisce quindi la linea del suo partito: un governo di centrodestra “supportato in Parlamento da adesioni di buon senso, in grado di rispondere con un programma economico e sociale chiaro ed efficace alle urgenze interne, europee ed internazionali”. E attacca ancora il M5s: “I particolarismi irresponsabili di chi antepone il proprio piccolo interesse non possono prevalere sull’interesse di tutti ad affrontare presto e bene scadenze che non possono attendere ancora. Il nostro programma prevede compiutamente le giuste soluzioni”.

All’attacco dei Cinque Stelle si scaglia anche la capogruppo alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini: “Il Movimento 5 Stelle ha commesso molti errori, ed ha avuto un assottigliamento dei consensi, come hanno dimostrato le elezioni in Friuli Venezia Giulia. Ma la cosa peggiore è che ha fatto perdere tempo al Paese: siamo da due mesi in una situazione di stallo”, afferma intervistata a Gioco a premier, su Radio1.

“Adesso – prosegue – Di Maio dice ‘andiamo subito a votare', sapendo benissimo che non si può votare a giugno. Ma un ritorno alle urne non è la soluzione per il Paese. Cosa uscirebbe da nuove elezioni? Probabilmente un risultato fotocopia del voto del 4 marzo. Oggi l'emergenza è sterilizzare l'aumento dell'Iva, e poi ci sono importantissimi tavoli in Europa ai quali dovremmo prendere parte. In questa fase l’Italia è sequestrata da Di Maio che pensa solo alle sue ambizioni personali e non agli interessi del Paese”. Gelmini commenta, su Twitter, anche le parole di Beppe Grillo e l'ipotesi di un referendum sull’Euro: “Per celare i fallimenti di Di Maio, Grillo lancia la sua arma di distrazione di massa. Proposta assurda e fuori luogo, utile solo per prendere in giro gli italiani, cosa che i 5 Stelle fanno ormai sistematicamente da tempo”.