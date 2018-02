Affrontare un vicino di posto alle prese con la flatulenza durante un volo di linea non è facile ma il comportamento di un passeggero alle prese con problemi intestinali su un volo partito da Dubai e diretto all'aeroporto di Amsterdam Schiphol ha costretto addirittura il pilota a un atterraggio di emergenza in un altro scalo. È accaduto la settimana scorsa su un aereo della compagnia Transavia Airlines, costretto a deviare all'aeroporto di Vienna, in Austria, per fare scendere il passeggero in questione e i suoi vicini di posto. La decisione di deviare infatti è scattata dopo che a bordo si è scatenata una furibonda lite tra il passeggero e i suoi vicini di posto che non riuscivano più a sopportarlo

Secondo la ricostruzione dei giornali locali, i due che sedevano accanto a lui non hanno preso molto bene la sua flatulenza e gli hanno chiesto di smettere ma l'uomo pare si sia rifiutato di trattenersi e ne è nata una vera e propria risa che ha coinvolto anche altre persone. Nonostante un avvertimento del pilota, il gruppo ha continuato a bisticciare così il comandante ha deciso di farli scendere. Una volta atterrati, a bordo è salita la polizia che ha fatto scendere i contendenti e l'aereo è ripartito. Tutti e quattro i passeggeri infine sono stati rilasciati tuttavia sono stati tutti banditi dalla compagnia che in una dichiarazione ha affermato: "Il nostro equipaggio deve garantire un volo sicuro. Quando i passeggeri presentano dei rischi, interveniamo immediatamente".