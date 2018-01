Tragedia a Cerreto Guidi, alle porte di Firenze, dove il 14enne Davide Terenzi è stato investito da un'automobile subito dopo essere sceso dal pullman ed è morto dopo 9 ore di agonia. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 20 di domenica 14 a Pieve a Ripoli, nel comune di Cerreto.

Stando a una prima ricostruzione, il ragazzino è sceso da un bus di linea, intorno alle 8 di sera, insieme ad un amico alla fermata che si trova a poche decine di metri dalla sua abitazione. I due hanno attraversato la strada, proprio mentre stava arrivando una Smart guidata da un giovane, classe 1996, di San Miniato, che ha investito Davide, sbalzandolo su una Citroen C3, ferma dietro il bus, con al volante un fucecchiese di sessant'anni. L'autista dell'automobile si è prontamente fermato per prestare i primi soccorsi ed allertare un'ambulanza.

Sul posto si è subito portata l'automedica e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Fucecchio, che hanno trasferito il ragazzo in condizioni disperate all'ospedale San Giuseppe, dove è morto intorno alle 5 di questa mattina. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il conducente della vettura, un 21enne residente nel Pisano, è stato denunciato per il reato di omicidio stradale. Il giovane è risultato negativo ai test per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue. Il pubblico ministero di turno ha disposto sul corpo del 14enne, trasferito all'istituto di medicina legale dell'ospedale fiorentino di Careggi.