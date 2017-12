Dopo trenta anni di sofferenze, da qualche settimana finalmente sta vivendo una nuova vita senza subire violenze e umiliazioni l’elefantessa Nosey, maltrattata da quelli che erano i suoi proprietari. Proprietari, Hugo e Franciszka Liebel, che ora sono stati arrestati dall’ufficio dello sceriffo della Contea di Lawrence, in Alabama. Nosey era già stata confiscata lo scorso novembre dagli agenti per il controllo degli animali dopo che il tribunale distrettuale della contea di Lawrence ha emesso un ordine di sequestro e ora i suoi proprietari sono finiti in arresto con l’accusa di abusi e crudeltà sugli animali. Come ricostruito dai media americani, l’inferno dell’elefantessa Nosey è iniziato nel 1988, ovvero da quando l’animale è stato costretto a esibirsi in spettacoli, a trasportare persone sulla schiena subendo percosse se si rifiutava di “collaborare”, e lasciato senza cure veterinarie.

La battaglia della Peta – L’elefante attualmente soffre di artrite ed è zoppo, problemi che secondo i veterinari derivano dalla sua prigionia. Da novembre Nosey si trova al Elephant Sanctuary nel Tennessee, il più grande santuario degli elefanti negli Stati Uniti. La PETA, organizzazione animalista che ha condotto la battaglia in favore dell’elefante, sostiene che i maltrattamenti a Nosey da parte della coppia di proprietari – dall’essere incatenata all’essere confinata tra i suoi rifiuti, dall’isolamento alle percosse – siano tutte violazioni della legge federale. Un veterinario ha definito il caso di Nosey come “l’esempio peggiore, più prolungato e documentato di un caso di sofferenza e abuso in un elefante che abbia mai esaminato”.