Aaron aveva organizzato la sua festa di compleanno sul tema di ‘Stranger Things’, la popolare serie tv di Netflix. Purtroppo, però, nessuno dei suoi compagni di classe si è presentato. E Domenica sua ssorella Ayen Alambat ha pubblicato questo messaggio su Twitter: “Mio fratello ha invitato otto dei suoi compagni di classe per la festa di compleanno a tema Stranger Things ma nessuno di loro si è presentato“. Un cinguettio con tanto di foto in cui appare Aaron, posa con orgoglio di fronte a quello che sembra davvero il set Stranger Things. Ci sono anche le luci colorate appese alle pareti in uno stile molto simile a quello visto nello show, quando uno dei giovani protagonisti, Will, usa le lampadine luminose per comunicare con sua madre dal Sottosopra (la dimensione nella quale è intrappolato).

Tuttavia, come ha rivelato Ayen, nessuno degli ospiti invitati ha potuto ammirare con i propri l’organizzazione di Aaron. Il ragazzino, californiano ma di origini filippine, ci è rimasto molto male. Eppure la sua storia ha colpito parecchio gli utenti del social network. Il post è stato retwittato oltre 55mila volte, con centinaia di persone che hanno cercato di tirar su di morale il giovanissimo. Molti hanno fatto sapere che Aaron che avrebbero davvero voluto essere presenti. Altri che hanno ricordato anche la "triste del nonno e i suoi hamburger".

E alla fine, il tweet è arrivato all'attenzione di alcune stelle dello spettacolo che, per la gioia dell’adolescente, hanno chiesto un invito per la sua prossima festa di compleanno. Tra loro anche l’attrice Millie Bobby Brown, ‘Eleven’ nella serie tv. Anche il suo compagno di cast, Gaten Matarazzo, che interpreta Dustin, è intervenuto: "Conta anche su di me! Porterò il budino al cioccolato”. Gli altri utenti hanno fatto eco ai loro sentimenti: "Fammi trovare la stessa festa l'anno prossimo e poi usciremo insieme in una limousine!" Un altro ha aggiunto: "Sembra la festa più bella che abbia mai visto, i tuoi compagni di classe non meritano di essere lì! Buon compleanno amico! Sei più figo di tutti loro!”.