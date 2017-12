Non uno smartphone, né una bambola o un altro giocattolo. Kelly, una bambina filippina di nove anni, ha chiesto nella sua letterina a Babbo Natale di ricevere un altro dono, cioè un lavoro – possibilmente stabile – per sua madre. La letterina a Santa Claus è stata affidata, come centinaia di altre, all’albero di Natale addobbato a festa nella piazza principale di Ferrara. La missiva è stata in grado, a differenza di quasi tutte le altre, di commuovere i suoi concittadini, prodigatisi subito per farle una bella sorpresa. Su Facebook, infatti, la generosità di alcuni cittadini emiliani ha fatto spuntare "Un sogno per Kelly", un gruppo sorto appositamente per esaudire il desiderio della piccola bimba filippina e, quindi, per sostenere sua madre nella ricerca di un lavoro.

Lanciata alcuni giorni fa, per il momento la pagina social ha conquistato poco meno di 200 adesioni e tantissime condivisioni, che, si spera, possano portare sotto l’albero il dono più atteso dalla piccola, comunque in attesa pure di qualche regalo decisamente più frivolo. Come ben specificato nella sua letterina, in cui si firma "la tua amica", infatti, Kelly, per Natale, accetterebbe ben volentieri da Babbo Natale anche "un giocattolo e dei vestiti invernali": certamente, almeno per questi desideri, per Santa Claus, sarà molto più facile accontentarla.