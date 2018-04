Fare la spesa online è diventata una enorme comodità. Tuttavia può riservare anche delle spiacevoli sorprese, come può confermare una casalinga inglese che si è vista addebitare una banana al costo di oltre mille euro. La signora Bobbie Gordon, di Sherwood, Nottingham, è rimasta sotto choc quando ha visto che quel pezzo di frutta dal valore di 11p le sarebbe costato ben £ 930,11 (1083€). La donna, come riporta la ‘Bbc', ha immediatamente contattato la banca per bloccare il pagamento che sarebbe stato accreditato sulla carta di credito. La donna ha poi fatto sapere che la catena di supermarket coinvolta, l’Asda, l’ha chiamata per scusarsi scuse alla signora e ha reso noto che si è trattato di un "errore del computer".

"Effettivamente non pensavo che mi avrebbero fatto pagare. Anche perché ho ricevuto un messaggio automatico dal reparto frodi della mia carta di credito che mi interroga sulla transazione. Poi ho scherzato con mia figlia di sette anni sul fatto che doveva davvero godersi quella banana: ‘ne devi amare ogni boccone!’". La signora Gordon ha aggiunto: "Asda ha telefonato e si è scusata per telefono, hanno detto subito che si trattava di un errore del computer ed erano molto dispiaciuti che non sia stato rilevato nel loro sistema".Una portavoce di Asda ha detto: “Anche se le nostre banane sono eccellenti siamo d'accordo sul fatto che non valgono così tanto e che chiaramente c'è stato un problema nel sistema", ringraziando per "aver tenuto gli occhi aperti e segnalato questo errore sul quale stiamo indagando per assicurarci che non accada di nuovo" ha fatto sapere la compagnia.