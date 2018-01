Aveva fatto scendere un passeggero irregolare dal treno, portando le sue borse e gli altri effetti sul binario. Per questo motivo Andrea Favaretto, 51 anni, nato a Treviso e residente a Selvazzano, è stato condannato per violenza privata. Il giudice ha stabilito che dovrà farsi 20 giorni di reclusione, più le spese. Eppure quel 12 novembre del 2014, Favaretto non stava facendo altro che il proprio lavoro. L’incidente sarebbe avvenuto alla stazione bellunese di Santa Giustina. Il controllore sorprende un passeggero nigeriano, A. F. A., senza biglietto, che all'epoca era residente a Cadoneghe (Padova), ma che ora non vive più in Italia, perché sarebbe stato espulso. Favaretto si avvicina allo straniero e gli chiede il biglietto. L’altro gli dice di attendere perché è occupato al telefono. Il capotreno, che era stato avvertito da un collega del passeggero con biglietto irregolare, insiste, ma nulla.

Come da regolamento, il ferroviere, quando il treno si ferma in stazione fa scendere il passeggero e gli prende le valigie e gliele appoggia sul binario. Successivamente il passeggero avrebbe esibito un tagliando che riportava un'ora posteriore alla data di partenza del treno e questo aveva fatto sospettare che il titolo di viaggio fosse stato alterato. Secondo l’accusa, il controllore avrebbe poi gridato al viaggiatore: “se sali, ti denuncio”. Gesti e parole che lo fanno finire nei guai per violenza privata. Il controllore presenta una denuncia sostenendo di essere stato anche picchiato e colpito alle gambe. Infatti ci sarà anche un processo per lesioni a carico del nigeriano, ma l’uomo, come detto, non risulta più in Italia. Ora il giudice, non solo ha condannato Favaretto per violenza privata, ma ha anche trasmesso gli atti alla procura affinché valuti la possibilità di procedere anche per abuso d’ufficio.

Dopo la condanna, il governatore del Veneto Luca Zaia ha espresso "piena e totale solidarietà al capotreno coinvolto in una vicenda incomprensibile per la gente comune, e a tutti i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, costretti a fronteggiare sempre più difficoltà per il solo fatto di compiere il loro dovere. Fatta questa doverosa premessa invito tutti, a cominciare dal legislatore, a chiedersi quali siano le cause reali che portano a certe situazioni". E prosegue: "Il fatto che il viaggiatore in questione sia straniero o italiano, bianco o di colore – aggiunge Zaia – non ha alcuna rilevanza. Ha rilevanza che di fatto viaggiava senza aver pagato od obliterato correttamente il biglietto. La vera questione da affrontare sono le leggi colabrodo vigenti in questo Paese, che in una intera legislatura il Parlamento non ha saputo modificare nella direzione della difesa della legalità invece che di un malinteso garantismo per chi non rispetta le regole del vivere civile".