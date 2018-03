Si è messo comodo in vasca con il suo cellulare in mano mentre era attaccato ad una presa della corrente, per rilassarsi dando un'occhiata al web, ma è morto folgorato a soli 14 anni. È successo a Pont-de-Loup, cittadina belga della regione dell'Hainaut non molto lontana da Charleroi. Un gesto, apparentemente ingenuo, che però è costato la vita a Hugo, questo il nome della vittima. Secondo la ricostruzione della polizia, come riportano i media locali, il telefono, che era in carica, sarebbe scivolato nell'acqua e la scossa elettrica non avrebbe lasciato scampo al ragazzo, che si trovava da solo in casa quando si è verificata la tragedia. I suoi genitori lo hanno trovato privo di sensi una volta rincasati. Ma trasportato d'urgenza in ospedale è deceduto poco dopo.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sotto choc tutta la sua famiglia, la mamma, il papà, il fratellino e la sorella maggiore, e la piccola comunità locale della cittadina in cui viveva e dove era noto per la sua passione per lo sport. Militava infatti come calciatore tra le fila della squadra del Celtic AV di Châtelineau e il tifoso dell'Anderlecht e dell'FC Barcelona. Non è la prima volta che in Belgio si verifica un episodio del genere: soltanto lo scorso dicembre una ragazza di 21 anni di Saint-Martin-d'Hères nell'Isère è stata trovata senza vita dal marito nel suo bagno. Anche in quel caso, la ragazza, che era incinta all'ottavo mese, sarebbe morta folgorata insieme al bambino che portava in grembo.