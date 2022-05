Zelensky spiega cosa cambia con l’accordo tra Ucraina e Polonia: “Ancora più vicini all’Europa” Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato ai cittadini un nuovo accordo con la Polonia per l’istituzione di dogane comuni sul confine. “Questo – ha detto – è un primo passo verso l’Europa. Inizia un nuovo capitolo per i rapporti tra Ucraina e Polonia”

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel suo consueto discorso della notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare dei rapporti internazionali costruiti dall'Ucraina in tempo di guerra, annunciando un nuovo accordo sulle dogane con la Polonia. "Abbiamo finalmente accolto a Kiev il presidente polacco Andrezej Duda – ha detto Zelensky ai cittadini ucraini nel video caricato sulla sua pagina Facebook -. Il primo a collegarsi con il parlamento Verkhovna Rada è stato Boris Johnson, leader della Gran Bretagna. Quella fu una giornata storica che non dimenticheremo. Oggi invece abbiamo potuto ospitare personalmente il presidente polacco per dare il via a una nuova cooperazione tra i nostri due Paesi".

Secondo Zelensky, infatti, l'invasione russa rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo per i rapporti tra i due vicini di casa. "Per celebrare questo successo storico e permettere che la fratellanza tra i nostri popoli continui anche dopo la guerra, ho deciso di conferire alla città di Rzeszòw un riconoscimento ufficiale per l'aiuto tempestivo fornito alla nostra gente e ai nostri profughi. La Polonia è un vicino che ci rispetta, ci aiuta e soprattutto non occupa il nostro Paese".

Il presidente ucraino ha poi annunciato l'istituzione di dogane comuni sul confine. "Questo renderà più celeri tutte le procedure che ci riguardano – ha continuato Zelensky -. Si tratta anche di un primo passo per l'integrazione nell'Unione Europea. Siamo davanti a un processo storico".

I due leader hanno inoltre parlato del supporto militare fornito dalla Polonia nella lotta all'invasione russa e delle sanzioni economiche da imporre a Mosca. "Sono grato alla Polonia per l'aiuto fornito e per averci reso il cammino verso l'Unione Europea più facile e più rapido. Il nostro Paese rafforza ogni giorno i suoi rapporti internazionali nell'ottica di far finire questa guerra il prima possibile" ha concluso.