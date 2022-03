Zelensky: “La terza guerra mondiale potrebbe essere già iniziata” Secondo il leader ucraino “la Russia potrebbe aver già iniziato la Terza Guerra Mondiale”. Tuttavia “qualsiasi guerra può essere conclusa al tavolo dei negoziati”.

A cura di Davide Falcioni

I negoziati tra Ucraina e Russia sono ancora in corso e sono piuttosto difficili. A dirlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva americana "Nbc", pubblicata nella notte. Rispondendo alla domanda se la guerra mondiale possa scoppiare in seguito agli eventi in Ucraina, Zelensky ha risposto che "nessuno lo sa", ma "la Russia potrebbe averla già iniziata". Tuttavia "qualsiasi guerra può essere conclusa al tavolo dei negoziati", e, riferendosi ai russi, "se lanciano deliberatamente questi missili contro asili, scuole o università questo significa superare ogni linea. Cos’altro dovremmo aspettare? Lasciare che i russi uccidano 200, 300 o 400 bambini?”.

Nella sua intervista Zelensky ha spiegato: "Le mie priorità nei negoziati sono assolutamente chiare: fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell'integrità territoriale, garanzie reali per il nostro Paese, protezione reale per il nostro Paese". "Se la guerra contro il popolo ucraino continua – ha aggiunto – le madri russe perderanno più figli che nelle guerre afgana e cecena messe insieme". Secondo una stima dei servizi segreti statunitensi finora sono almeno 7.000 i soldati russi morti durante i combattimenti in Ucraina, mentre i feriti sono circa 14.000. Il leader ucraino ha spiegato che i negoziati tra Kiev e Mosca "sono abbastanza difficili". Il leader ucraino non ha commentato le informazioni filtrate sui media sulle presunte condizioni di un possibile accordo tra le parti. Zelensky in un video messaggio delle prime ore di oggi, citato da Interfax, ha successivamente detto di aver "parlato con gli amici dell'Ucraina: il presidente della Turchia Erdogan e il primo ministro del Canada Justin Trudeau". "Li ho ringraziati per il sostegno. Oggi mi rivolgerò al parlamento tedesco. Continuerò a spingere per un sostegno ancora maggiore all'Ucraina", ha aggiunto.